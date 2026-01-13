《戰艦世界》15.0版本更新搶先體驗七艘新歐洲主力艦，聯名活動獲取永久迷彩

戰遊網旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天釋出15.0版本更新，帶來全新指揮官、艦艇、活動等眾多精彩內容。玩家可搶先體驗七艘全新歐洲主力艦並參與全新「物資大蒐集」活動。此外，《戰艦世界》也與知名 YouTuber martincitopants 合作，攜手打造全新指揮官Captain Mart。全新海軍博物館地圖集 2026 掛曆亦將同步於15.0版本更新中推出。

（來源：戰遊網官方提供）

搶先體驗歐洲主力艦分支活動將於 15.0 版本更新展開。玩家將可搶先體驗七艘全新歐洲主力艦，包括 Yavuz Sultan Selim、Tegetthoff、Laudon、Chios、Enigheten、Gustav den Store 以及 Thor。此分支的所有艦艇皆配備射程長且傷害可觀的魚雷。隨著階級提升，魚雷的威力也逐漸增強。以主力艦而言隱蔽性良好，搭配自 V 階起可用的「緊急引擎功率」消耗品，能助玩家更有效地運用魚雷，或在情況需要時迅速重新部署。此分支也是首批配備「監視雷達」（自 VIII 階起可用）的科技樹主力艦。

廣告 廣告

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

為慶祝全新分支的到來，15.0版本更新也將推出全新主題活動通行證。此活動通行證提供兩個進度條，獎勵則包括兩艘來自新分支的艦艇、永久迷彩以及以聯邦獨特指揮官 John Augustine Collins 為主題的史實收藏貨櫃。 此收藏包含 60 個元素，可透過「榮譽、正直、德行」標準與加值貨櫃獲取。完成收藏即可獲得聯邦獨特指揮官 John Augustine Collins 本人以及一項成就。

自 2026年2 月 5 日起、全新「物資大蒐集」活動將於15.0版本更新的最後一週開始。玩家將可透過以資源以及稀有和史詩消耗性經濟加成，兌換多項令人嚮往的獎勵，包括泛亞加值巡洋艦 Narai、義大利加值戰艦 Marcantonio Colonna、蘇聯加值戰艦 Zarya Svobody，以及最終獎勵的傳奇法國潛水艦 Surcouf。這艘歷史名艦裝備了四座前向魚雷發射管和兩座位於艦艉的三聯裝發射器，並在一座雙聯裝炮塔中裝備有兩門 203 毫米火炮。

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

隨著 15.0 版本更新，《戰艦世界》將與YouTuber martincitopants 合作，他將以指揮官Captain Mart的身分加入遊戲，並帶來「martincitopants」永久迷彩。玩家可藉由完成特別任務以解鎖指揮官Captain Mart和「martincitopants」永久迷彩，代碼將公布於官網與官方社群媒體平台。玩家也可以在軍械庫中使用社群代幣，透過一個組合包獲取他所有的獨特內容，或是單獨購買永久迷彩。

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

最後，《戰艦世界》與12艘具代表性的美國博物館艦合作精心製作，推出全新的海軍博物館地圖集 2026 掛曆迎接新的一年。海軍歷史愛好者現在已可前往《戰艦世界》周邊商店購買。月曆銷售的所有收益將捐贈給歷史海軍艦艇協會（Historic Naval Ships Association，HNSA），支持其保存歷史艦艇、讓這些艦艇與其故事得以代代相傳的重要使命。此外，自2026年 1 月 15 日起，玩家將能在「海軍博物館地圖集」取得數位版月曆，並能參與以精選艦艇為主題的每月遊戲內活動。

《戰艦世界》15.0版本更新影片連結：

－

以上內容為廠商提供資料原文