《戰車世界》聯名經典電影《機器戰警》，推出限定重裝甲戰車、乘員與主題花樣

戰遊網今天正式宣布，旗下《戰車世界》將攜手經典電影《RoboCop》（機器戰警）展開限時獨家聯名合作，推出「戰車遠征特殊章節：RoboCop」。

（來源：戰遊網官方提供）

2026年1 月 15 日至 2026年1 月 29 日，車長們將可透過「戰車遠征特殊章節：RoboCop」，踏上一段充滿黑暗寫實風格與賽博格科技元素的「舊底特律」冒險旅程。隨著活動進程推進，玩家不僅能招募《機器戰警》電影中的經典角色作為乘員，還可解鎖多款以電影經典場景為靈感設計的主題花樣、標語與 2D 風格等豐富獎勵，帶來前所未有的沉浸式體驗。

OCP_Peacekeeper戰車（來源：戰遊網官方提供）

延續《戰車世界》歷屆戰車遠征特殊章節的傳統，本次聯名也將推出一輛以《RoboCop》（機器戰警）為主題的重裝甲戰車。OCP Peacekeeper是一輛獨一無二的 IX 階賽博格執法者戰車，由《RoboCop》（機器戰警）中的歐姆尼消費品公司（Omni Consumer Products）攜手打造。其強大火力專為應對舊底特律街頭的各種威脅而設計，OCP Peacekeeper將成為打擊犯罪的利器，並助力建構三角洲城的光明未來。

除了 OCP Peacekeeper的登場，玩家亦可招募來自《RoboCop》（機器戰警）宇宙的六位經典角色為乘員，當中三名乘員為捍衛法律的先鋒，另外三名則來自大企業或有黑道背景。每位角色皆擁有鮮明的個性、忠於電影原作的背景設定和配音。可招募的乘員角色包括RoboCop 、Anne Lewis、Sergeant Reed 、Leon Nash 、Bob Morton與Emil Antonowsky 。

此外，活動期間亦將推出多款全新 2D 風格，包括「捍衛法律」、「RoboTank」與「三角洲城」，讓玩家以電影風格的設計裝飾戰車，為舊底特律的街頭而戰。

在整個活動期間，玩家也可挑戰一系列特殊任務以獲得額外獎勵。同時，Twitch 掉寶將在戰車遠征特殊章節期間開放，掉寶主打《RoboCop》（機器戰警）主題花樣，僅有精選內容創作者會提供；額外的 Twitch 掉寶則會在活動期間的所有頻道當中開放。

「戰車遠征特殊章節：RoboCop」影片介紹：

－

