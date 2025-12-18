《戰車世界》2026節日大作戰火熱進行中，聖誕期間登入送獨特戰車等好禮

戰遊網旗下《戰車世界》年度壓軸活動「2026節日大作戰」節日大作戰正如火如荼進行中，而活動大使班尼迪克康柏拜區也準備了特殊禮物 Fantôme 要獻給各位玩家！

2025年12月19日至2026年1月1日期間，玩家只要登入遊戲並在車庫中拆開禮物，即可領取獨特好禮Fantôme，暢快駛入新的一年。Fantôme 是法國 IX 階中型戰車，擁有典型的法國戰車特點，如良好的機動性與自動裝填火炮。此新車輛的與眾不同之處，在於採用了自動液氣壓式懸吊 — 這也使其成為節日大作戰的理想禮物。這是法國車輛的新特性，可增加炮管俯/仰角，進而提升在崎嶇地形上的作戰效率。

Fantôme 將身披歡樂的「完美包裝」2D 風格登場，並帶來全新配色，專為 2026 節日大作戰打造，是玩家節日車庫中的理想點綴，完美烘托佳節氛圍。

不僅如此，Fantôme 並非這個季節唯一的禮物，在 2026 節日大作戰的聖誕樹下還有更多好禮準備給玩家。首先，玩家可在車庫中領取「戰有應得」獎勵，可免費獲得一個科技樹分支，以及可兌換獨特寶物的代幣。不僅如此，《戰車世界》史上最大獎勵2.0更新禮物也已重返，錯過第一次機會的所有玩家均可領取。免費科技樹分支與2.0 更新好禮將開放領取至 2026 年 1 月中旬（2.1.1 更新推出之前）。

