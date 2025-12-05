《戰車世界》2026節日大作戰開跑！完成任務即可招募班尼迪克康柏拜區車長

戰遊網旗下《戰車世界》年度壓軸活動「2026節日大作戰」今日正式展開！今年的節日大使由全球知名演員班尼迪克康柏拜區 (Benedict Cumberbatch) 擔任，他將在 「2026節日大作戰」期間展現他的招牌機智、智慧與幽默感。

（來源：戰遊網官方提供）

2025年12月5日至2026年1月12日，車庫將再次變身為節日村鎮，當中有班尼迪克康柏拜區的總部。白日裡，村鎮展現溫馨的雪景，夜幕降臨時，天空則被童話般的節日照明、燈飾與煙火點亮，營造出迷人的節日氛圍。玩家一旦登入遊戲後，就會立即獲得首份節慶禮物：瑞典III 階輕型戰車Strv M/31。此外，節日村鎮中也設有降臨曆，玩家只要每天登入《戰車世界》並打開新方格，即可解鎖驚喜跟收集專屬獎勵！

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

在節日村鎮總部中，活動大使班尼迪克康柏拜區將親自迎接玩家並發布特殊要務，同時分享生活智慧與啟發人心的故事。玩家完成要務後，將可獲得以班尼迪克為主題的自訂要素，包括兩款獨特的 2D 風格、標語以及花樣。

（來源：戰遊網官方提供）

活動大使：班尼迪克康柏拜區 (Benedict Cumberbatch) 化身為車長（來源：戰遊網官方提供）

節日大作戰挑戰為本次活動的重點之一，總共有 56 個戰鬥任務，並為玩家帶來豐富的獎勵。玩家只要玩28個主要挑戰任務，即可招募班尼迪克作為車長：一位冷靜、具策略眼光、以指引代替命令的戰術專家。參加活動的玩家有機會從班尼迪克手中獲取花樣與標語、令人讚嘆不已的「堅定不移」2D 風格，以及特殊 3D 配飾套組「班迪尼克的設備」。

活動大使：班尼迪克康柏拜區 (Benedict Cumberbatch)（來源：戰遊網官方提供）

此外，節慶氣氛將在 2025年12月11日至2025年12月12日進一步升溫，深受玩家喜愛的冬季奪寶將華麗回歸。今年的對戰將在兩張全新地圖上展開。在冬季奪寶中，玩家將參與快節奏且混亂的三方爭奪戰，在當中爭奪禮物盒 — 採取大膽戰術，竭盡全力搶奪，面對暴風雪挑戰，還得防範對手潛行與奇襲。玩家將從三種類型的車輛中擇一，完成活動進度即可獲得超讚獎勵，並且有機會入手全新 3D 配飾。

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

（來源：戰遊網官方提供）

「2026節日大作戰」活動詳情：

「2026節日大作戰」短片：

