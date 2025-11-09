《戰錘40K》泰圖斯重回極限戰士二連長！官方動畫暗示遊戲三代打「太空死靈」？

Games Workshop 旗下知名戰棋系列中最著名的世界觀《戰錘40K》，近幾年不只是戰棋圈，更在影視和遊戲圈人氣越來越高，尤其是人類陣營極限戰士戰團的角色「泰圖斯」，《戰鎚40K：星際戰士2》不到 1 年賣出 700 萬份，並在 Aamazon Prime Video 中的動畫影集《秘密關卡》擔任主角，獲得大量好評。而最近，Games Workshop 釋出新動畫，確認泰圖斯重任職第二連連長，並透露接下來遊戲三代可能要對付的是「太空死靈」。

泰圖斯是許多玩家認識這系列的原因。（圖源：Warhammer／Game Workshop）

在《戰鎚40K：星際戰士2》的激烈戰事告一段落後，主角泰圖斯（Titus）的英勇表現為他贏得了晉升。Games Workshop 釋出最新宣傳動畫影片，公開了泰圖斯正式晉升為極限戰士戰團第二連連長的儀式。除了動畫以外，還宣布將推出實體戰棋組合，包含了先前《秘密關卡》中出現的導師，以及二代遊戲中的夥伴 Gabriel。

當然，官方這次的大動作，主要是讓玩家社群之間受到歡迎的「泰圖斯」能在《戰鎚40K》的世界中扮演更重要的角色，戒指吸引更多人坑。加上《戰鎚40K：星際戰士3》已經確認正在開發當中，動畫中也提到隨著新官上任，他將面臨新的挑戰，受極限戰士戰團的基因原體「基里曼」之命，率領部隊奪回失落的五百世界，並把畫面帶到了「太空死靈」的戰棋，被網友猜測很可能是接下來三代的主要敵人。

當然這其實是泰圖斯重新當上第二連的連長，他過去就是極限戰士第二連的傳奇人物，以其超過兩百年的服役和赫赫戰功而聞名。但在《戰鎚40K：星際戰士》初代中，對抗混沌勢力時，他展現出對亞空間能量的異常抵抗力，雖然最終戰勝了敵人，卻因此遭到審判庭的質疑，並被以異端嫌疑拘捕。經過一個世紀的囚禁和審問，他被證明清白，但已和戰團失去聯繫。他以沒被記錄的無名者身份加入死亡守望，在一次對抗泰倫蟲族的任務中身負重傷，瀕死之際被極限戰士救回。為了挽救他的生命，他接受了 Rubicon Primaris 手術，成為一名原鑄星際戰士，並被降級為中尉重新加入第二連，也就是《戰鎚40K：星際戰士2》的開頭劇情。