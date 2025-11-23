《戰鎚：末世鼠疫2》合作必玩Steam限時免費領！同步推出新DLC免費內容
Fatshark 宣布旗下的經典合作動作遊戲《戰鎚：末世鼠疫2》（Warhammer: Vermintide 2）於 Steam 平台再次帶來久違的限時免費領取活動！直到 11 月 24 日凌晨 2 點前，玩家只要登入 Steam 商店頁面把遊戲新增至收藏庫，就能永久保留這款極度好評佳作。本次活動誠意十足，不僅是簡單的免費體驗，而是直接贈送完整版遊戲，想要體驗這款經典大作的玩家千萬不能錯過這次機會。
《戰鎚：末世鼠疫 2》是一款第一人稱合作動作遊戲，背景設定在充滿戰火的戰鎚奇幻世界末世。遊戲玩法類似《惡靈勢力》（Left 4 Dead）的 4 人合作模式，但更強調爽快的近戰體驗。玩家將能選擇不同特性的英雄，運用各職業獨特的天賦樹與武器技能，對抗殘暴的「混沌軍團」與成群結隊的「斯卡文鼠人」。遊戲憑藉著拳拳到肉的打擊感與讓人窒息的鼠潮壓迫感，在 Steam 上累積了數萬則評論，並獲得「極度好評」的極高評價。
除了本體遊戲限時免費外，官方也同步推出了名為「Return to the Reik」的免費 DLC 改版內容。這項更新將帶領玩家重新回到熟悉的萊克河岸，在船艦「晨曦行者號」上展開全新的冒險，於搖晃不定的甲板上對抗敵人。不論是剛入坑的新手還是回鍋的老玩家來說，這都是一次體驗遊戲最新內容的最佳時機。趕緊和朋友一起領來組隊，準備迎接這場新挑戰吧！
