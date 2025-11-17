《戰鎚40K：星際戰士3》不會影響到二代營運，因為還要好幾年才能看到成果（圖源： Saber Games）

《戰鎚40K：星際戰士2》（Warhammer 40,000: Space Marine 2）銷售突破七百萬套，七百萬極限戰士對抗泰倫蟲族入侵是無比聖戰，而二代也在成功之後宣布三代《戰鎚40K：星際戰士3》已經在製作中，也有粉絲擔心是不是三代推出以及持續製作將會減少二代的更新與運作，團隊在《戰鎚40K》官方節目回答不用擔心，因為三代的製作時間還需要大約四年，這段時間二代的更新路線也會持續。

《戰鎚40K：星際戰士2》（圖源： Saber Games）

《戰鎚40K：Deep Strike》談話節目提到，《戰鎚40K：星際戰士3》製作時間將會至少跟二代一樣大約是四年時間，這代表遊戲不會影響到二代的運作，每年的更新計畫圖都會繼續公布與進行，團隊也強調《戰鎚40K：星際戰士2》與《戰鎚40K：星際戰士3》的重要性相同，也都是已經在最新動畫中，重任極限戰士第二連連長的泰圖斯旅程。

《戰鎚40K：星際戰士2》的激烈戰事告一段落後，主角泰圖斯（Titus）的英勇表現為他贏得了晉升。Games Workshop 最新宣傳動畫影片，公開了泰圖斯正式晉升為極限戰士戰團第二連連長的儀式。除了動畫以外，還宣布將推出實體戰棋組合，包含了先前《秘密關卡》中出現的導師，以及二代遊戲中的夥伴 Gabriel，而畫面也透露出很可能三代的敵人將會是太空死靈。