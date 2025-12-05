《戰鎚40K：破曉之戰4》故事預告公開，基因原體「獅王」首次成為可使用角色

《戰鎚40000：破曉之戰4》故事預告公開，基因原體「獅王」首次成為可使用角色（圖源：KING Art）

《戰鎚40K：破曉之戰4》（Warhammer 40000: Dawn of War IV）故事預告公開，令廣大鎚迷討論的是，基因原體之一的「獅王」萊昂艾爾莊森（Lion El'Jonson）在預告中登場，開發團隊接受 IGN 專訪直言，不只暗黑天使戰團在遊戲中可選擇使用，獅王也將作為可操作單位，這基因原體有多強會不會影響平衡，在單人遊戲部分團隊才不管。

《戰鎚40K：破曉之戰4》預告，除了原本的血鴉戰團外，暗黑天使戰團在戰役遊戲中將作為陣營登場，也能選擇獸人與太空死靈等勢力，而最令玩家社群討論，早在設計階段就有玩家發現名為「The Lion」的檔案，沒想到獅王真的做為首個可操控的基因原體登場，每個基因原體有多強大、各支持粉絲的較量一直都是戰鎚社群津津樂道的重點之一。

廣告 廣告

《戰鎚40000：破曉之戰4》預告的戰鬥機車（圖源：KING Art）

開發團隊接受 IGN 專訪，內容直接的談到了暗黑天使戰團將做為可操作陣營，以及大家最受討論的獅王將會在至少兩個過場動畫與一個任務中登場，包括沒有戴頭盔的面容方便大家認出他來，總監 Jan Theysen 稱這算是陣營最後任務，所以徹底的表現出故事該有的張力才是重點，不過在多人遊戲跟其他任務沒辦法操控他，因為他真的太強了，不過多人 MOD 就不關團隊的事情，他想必大家會創造出更有趣的內容來；暗黑天使與血鴉也都將會另外各自擁有英雄，會有不同的戰術玩法。

《戰鎚40K：破曉之戰4》Steam 頁面上架，也公開在 12 月 12 到 15 日進行 Alpha 封閉測試，想要體驗的玩家們務必在官方申請頁面留下資料。