《戰雙帕彌什》6週年慶與「一風堂」聯動，活動套餐送虛寶與限定周邊

末世科幻 3D 動作遊戲《戰雙帕彌什》今日宣佈：慶祝六週年盛典開啟，將與日式拉麵連鎖專門店「一風堂」展開盛大聯動合作！本次聯動為首次全球版本同步、首個全台線下的大型特別聯動活動，活動將自2025年12月15日（一）正式展開並持續至2026年1月31日（六），攜手提供指揮官最豐富的美食體驗。此次聯動不僅推出限定套餐及豐富贈品，全台所有的一風堂門市均參與合作，指揮官無論身在何方都能輕鬆享用聯動美味！

（來源：NIJIGEN官方提供）

特別的是，一風堂台北中山店將在聯動期間換上《戰雙帕彌什》主題店裝，打造沉浸式用餐體驗。該店更將於12月20日（六）與21日（日）舉辦六場「元氣集結」主題日特別活動，邀請知名Coser化身一日店長，與指揮官們互動同樂！在歲末寒冬之際，請指揮官們準備前往「一風堂」，一同品嚐暖心暖胃的元氣拉麵並留下屬於戰雙的特別回憶吧！

《戰雙帕彌什》X「一風堂」聯動PV正式公開！熱氣騰騰的拉麵已就位——指揮官，準備好大快朵頤了嗎？

【聯名活動資訊】

活動時間：2025年12月15日（一）至2026年1月31日（六）

活動地點：全台一風堂店鋪（台北中山店為限定主題店，地址：台北市中山區中山北路一段85號）

主題日活動時間：2025年12月20日（六）、12月21日（日）

主題日報名時間：即日起至12月8日（一）18:00止

常駐活動詳情公開，購買聯名套餐即可獲得限定虛寶與周邊！

《戰雙帕彌什》與「一風堂」的聯動將自2025年12月15日（一）正式開啟！指揮官可於活動期間至一風堂全台門市購買「指揮官專屬元氣套餐」，凡購買任一款聯名套餐（包含拉麵、精緻小菜、料理及飲品的豐富搭配組合）皆可獲得虛寶卡（雙面）、聯動雷射票（雙面）、隨機拉麵插卡，可說是十分「豐盛」的補給！消費滿500元更可獲得限定聯動專屬徽章一份。而為感謝指揮官熱情參與，官方更是準備了社群媒體抽獎活動，指揮官完成指定打卡動作便可參與，有機會獲得本次活動限定的聯名鑰匙圈。希望指揮官們都能盡情享受本次的聯名活動！

《戰雙帕彌什》X「一風堂」聯名活動資訊

活動期間：2025年12月15日（一）- 2026年1月31日（六）

活動地點：全台「一風堂」門市

聯名套餐情報：指揮官專屬元氣套餐450元

套餐內含：

拉麵3選1：未來白湯（每日限量供應）、赤丸新味、大名家系豚骨

料理2選1：煎餃(6個)、一風堂絕品薯條（原味）

飲品2選1：紅茶、綠茶

聯名活動：

活動一、凡購買本次聯名套餐，即可獲得虛寶卡、聯動雷射票、隨機拉麵插卡各一份。

活動二、凡購買本次聯名套餐，並消費滿500元，即可獲得聯動專屬徽章一份。

活動三、凡購買本次聯名套餐，並於《戰雙帕彌什》粉絲團打卡留言，就有機會獲得聯名鑰匙圈一份。

※ 大巨蛋店及中山店的菜品「溫野菜」更換為「鹽漬昆布高麗菜」、「薯條（原味）」更換為「香酥脆雞軟骨」

※ 套餐已為優惠價格，不得合併其他優惠使用；本套餐適用於內用及外帶，外送不適用。

※ 台北大巨蛋店內用需加收10%服務費；活動二滿額條件不包含台北大巨蛋店內用10%服務費。

※ 虛寶卡內容：活動角色研發券×250、中型血清組β×2、螺母×50000；僅限繁中伺服器兌換；單個帳號至多可兌換5個兌換碼；有效期限至2026年6月30日23:59。

※ 每筆訂單限獲得免費贈品一次，數量有限，送完即止；若需拆單結帳，請於點餐前先告知店家；贈品請現場兌換，離店後恕不補發。

※ 打卡獲獎需於活動期間完成發佈，官方將於活動結束後抽取20位中選者。

「一風堂 台北中山店」即將換上《戰雙帕彌什》限時聯名主題店裝！

12月20日、21日將於此舉辦「元氣集結」主題日活動！

除了上述的聯名主題套餐與豐富的活動之外，「一風堂 台北中山店」也將成為本次的聯名形象門市，在聯名活動期間，該店將換上限時的《戰雙帕彌什》沉浸式主題店裝，歡迎指揮官們前往一探究竟，可以一邊享用美味的聯名主題套餐、參加活動，還能與遊戲角色看板合影，留下美好的回憶！為慶祝聯名活動的展開，官方更宣佈將於2025年12月20日（六）與12月21日（日）於「一風堂 台北中山店」舉辦「元氣集結」主題日活動，邀請多位知名Coser化身指揮官喜愛的《戰雙帕彌什》角色，並擔任一日店長，與指揮官們進行各式互動與合影！

《戰雙帕彌什》X「一風堂」主題日活動資訊

報名時間：即日起至12月8日（一）18:00

活動時間：2025年12月20日（六）、12月21日（日） 每日三場次

活動地點：一風堂 台北中山店（台北市中山區中山北路一段85號）

場次時間：

第一場次：11:00-12:30

第二場次：13:00-14:30

第三場次：15:00-16:30

出席Coser：

12月20日（六）：TEE子、甜食超人-毛毛（MOMO）

12月21日（日）：嘶SU、小泱

活動內容：

現場設計三大互動環節，包括「元氣集結站」邀請指揮官對Coser喊出指定暗號即可獲得聯動鑰匙圈，轉動「幸運轉盤」贏取精美周邊，更可於「新年願望牆」留言合影；「戰雙濃度挑戰」透過知識搶答考驗指揮官的記憶與反應力，首位答對者將獲得驚喜獎勵；「共享甜蜜時光」讓指揮官現場享用由化身潔塔薇、麗芙與露西亞的Coser為其準備的冬至甜甜湯圓，一起補滿元氣過暖冬。

※ 報名方式：指揮官可透過《戰雙帕彌什》官方Facebook粉專填寫報名表單，中選者將能參加現場活動。

※ 每場次限額40人，若報名人數超過將採用抽選制，額滿為止。

※ 現場活動贈品數量有限，送完為止。

感謝各位《戰雙帕彌什》指揮官們一路以來的陪伴。本次與「一風堂」的聯動合作，是六週年盛典重點慶祝活動之一。官方還準備了一系列線上線下的六週年慶祝活動內容，誠摯邀請各位指揮官共襄盛舉！敬請追蹤《戰雙帕彌什》官方Facebook粉絲專頁與官方網站，獲取更多六週年盛典的即時資訊。

