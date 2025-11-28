《排球少年!!》主題咖啡廳北中南開幕，以五大高校為核心設計餐點及特典搶先看

FANFANS CAFE 宣布推出《排球少年!!》主題咖啡廳，於 11 月 27 日正式開幕。本次合作以動畫中五大人氣高校為設計主軸，透過場景布置與系列主題餐點，打造高度沉浸的青春賽場氛圍，邀請粉絲一同走入《排球少年!!》的熱血世界。

（來源：FANFANS CAFE官方提供）

「五大高校視覺重現，打造沉浸式用餐空間」

主題咖啡廳以作品核心視覺為概念，完整呈現烏野高中、青葉城西高中、音駒高中、梟谷學園高校、稻荷崎高校五間隊伍的特色風格。從入口動線、牆面背板到座位區皆依據校隊代表色、象徵物與精神調性打造，讓粉絲在單一空間中一次體驗五校氛圍。

店內並設置多組劇照視覺及比賽場景，營造被排球熱潮包圍的臨場感，使來訪者能在用餐過程中重新感受作品中最熱血的青春氣息。

（來源：FANFANS CAFE官方提供）

「主題餐點設計以《學校精神 × 角色意象》打造限定饗宴」

本次合作餐點以「五校主題」作為核心，從主餐、甜點到飲品皆融入角色特質、隊伍意象及學校特色。

主餐｜五校主題套餐

依據各校代表色及隊伍風格設計，每款套餐皆以該校專屬的視覺與口味設定，提供如同支持主隊般的體驗。包括：烏野高中、青葉城西高中、音駒高中、梟谷學園高校、稻荷崎高校。

甜點｜日向烏鴉巧克力（限定）

以主角日向翔陽象徵性的烏鴉意象為靈感開發限定巧克力甜點，是本次合作的視覺亮點之一。

冬季飲品｜無酒精熱紅酒（狐狸茶包）

以冬季氛圍與作品熱血形象為發想，推出無酒精暖身系飲品，帶有果香與淡淡辛香調，適合寒冬享用。

「限定贈品企劃：多重收藏一次到位」

為回饋到店粉絲，此次合作推出三項限定贈品：

來店禮｜角色閃卡（隨機 1 張）

凡入店即可獲得人氣角色閃卡。

滿額禮｜劇照票卡夾（限量）

消費達指定金額可獲得展示作品經典場景的票卡夾。

套餐禮｜同校角色透卡

點選任一「同校主題套餐」，可獲得該校專屬透卡一張，為本次合作限定品項。

「《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳活動資訊」

台北西門店：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

活動期間｜2025/11/27（四）-2026/02/03（二）

台中一中店：台中市北區太平路22號2樓

活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

高雄愛河店：高雄市前金區大同二路23號1樓

活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

