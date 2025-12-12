《控制》續作來了！《Resonant》2026年推出，用變形近戰武器在曼哈頓殺出血路

Remedy Entertainment 今（12）日在 The Game Awards 正式公開《控制》（Control）的續作《控制：Resonant》！本作延續《控制》系列的敘事與風格，升級為規模更大、自由度更高的動作冒險 RPG，玩家將操控擁有超能力的 Dylan Faden，前往瀕臨超常災變的「扭曲曼哈頓」，於崩裂的現實中探索、戰鬥，並面對足以撼動世界的宇宙級威脅。《控制：Resonant》預計於 2026 年登陸 PS5、Xbox Series X|S、PC（Steam / Epic Games Store）以及 Mac（Steam / App Store）。

《控制：Resonant》故事描述在被聯邦控制局（FBC）長期拘禁後，Dylan Faden 被迫於突發的超自然危機中現身。隨著未知宇宙實體不斷扭曲自然法則、侵蝕現實基礎，Dylan 必須學會掌控新覺醒的能力，對抗正蔓延至整座曼哈頓的危險力量。在力量逐步提升的旅程中，他也將踏上尋找姐姐——FBC局長 Jesse Faden ——的道路。過往局限於「最古老之屋」（Oldest House）的力量已全面外溢，Dylan 必須在世界被徹底撕裂之前,理解並阻止持續失控的災難。

《控制：Resonant》創意總監 Kasurinen 表示，本作對新玩家更友善,即便未曾接觸過初代《控制》，也能輕鬆進入故事；同時在戰鬥、探索與敘事方面全面升級，帶來 「更龐大、更豐富、更令人難忘」 的體驗。

在《控制：Resonant》中,玩家將探索被宇宙力量侵蝕、並持續變形的多個曼哈頓區域。異常能量扭曲重力、改寫自然規律,使城市重塑為結合地貌與心靈象徵的未知空間。

玩家將能體驗：

感知錯亂的空間探索：進入映照 Dylan 內心世界的神祕「形而上領域」

深度超能力成長系統：自由選擇並強化能力分支，打造專屬戰鬥風格

高強度動態戰鬥：運用場景互動、元素能力，以及 Dylan 的變形近戰武器「Aberrant」，迎戰持續進化的敵人威脅

根據日前官方與媒體會的問答，雖然《控制：Resonant》畫面看起來很像魂系，但玩法不是，而是更像動作 RPG。