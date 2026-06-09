《揭密日》好萊塢最熱愛外星人的史匹柏說 「外星人」不是問題 「掩蓋真相」才是問題
【文／龍貓大王通信】距離上一部電影《法貝爾曼》已三年多，史蒂芬史匹柏新作《揭密日》，再度回到他最熟悉的外星人主題。對手上永遠不缺題材、同時今年也將迎接八十大壽的史匹柏來說，這很可能是他的最後一部外星人電影。而6/10上映的《揭密日》，是目前他最激烈與嚴肅的外星人電影。大師新作當然需要進電影院好好觀摩，但我們要先告訴你《揭密日》的一些真相，讓你進電影院前能多點瞭解。
🍿《揭密日》
上映日期：2026/06/10
導演：史蒂芬史匹柏
演員：艾蜜莉布朗、喬許歐康納、柯林佛斯、伊芙休森、柯爾曼多明戈
分級：輔導級（12+）
片長：2 時 25 分
《揭密日》的故事是什麼？
丹尼爾（喬許歐康納飾）正在逃亡，他原是保護祕密之人，現在卻私帶祕密逃亡，因為他將公開這個全世界都被蒙在鼓裡的重大祕密……堪薩斯州氣象主播瑪格麗（艾蜜莉布朗飾）今天正準備上班，但她身上卻突然出現異變，可以流利說出各種語言。正感奇怪的瑪格麗，卻發現自己陷入了一場大麻煩。神秘人物麥卡倫（柯林佛斯飾）開始追捕丹尼爾與瑪格麗兩人，他要阻止「揭密日」的發生：80年來一個關於外星人的祕密，即將揭曉。
【《ET外星人》讓史匹柏名利雙收、影史留名】
以一位執導全球賣座電影《ET外星人》的導演來說，史匹柏的人生當然與外星人有關，這部僅僅花費一千萬美金的電影，光在美國本土就打下4.3億美金的驚人票房，那可是1982年。《ET外星人》是當代影史最賣座的電影，連《星際大戰》都比不上，連在台灣都創下破億台幣票房。《ET外星人》還拿下四座奧斯卡獎盃，贏得三座葛萊美、五座土星獎、兩座金球獎，《ET外星人》真正讓史匹柏名利雙收、影史留名。
但《ET外星人》，僅僅是史匹柏與外星人之間千絲萬縷關係中的一點而已。這位影壇大導演、創下好萊塢賣座公式的金童、大亨與宗師，對外星人有難以言喻的深厚情感，這也是他一而再再而三回頭創作這個主題的原因。
史匹柏與外星人密不可分的人生
史匹柏曾說，他從小就對夜空發展出強烈的好奇心，心中認定的不是「可能有」外星生命，而是「必然有」外星人。這份童年的直覺，成為他日後創作的燃料。18歲史匹柏拍攝的短片《Firelight》，是一部講述科學家追查外星人造成失蹤事件的作品，雖然大部分已佚失，但它後來成為《第三類接觸》的雛形。
到了1977年，不到30歲的史匹柏執導了《第三類接觸》，這看來奇妙的片名，其實來自美國幽浮學家約瑟夫艾倫海尼克定義的「第三級外星接觸」：人類與外星人產生實際接觸。這部片最重要的突破，在於將外星人描繪為善意的存在，與一般外星人降臨地球大開殺戒的「外星入侵」類型截然不同，同時暗示，人類自身的猜疑與侵略性才是真正的敵人。
《ET外星人》其實起初的片名叫做《成長》（Growing Up），靈感源自史匹柏童年搬遷亞利桑那州後的孤獨感，以及父母離婚的創傷。他未料到這部極度私人的作品，竟成為最具普世共鳴的故事之一。迷路想回家的外星人在這部電影裡，甚至變成治癒孤獨孩童的好朋友……發現了嗎？被治癒的其實是史匹柏自己，他將外星人視為一種情感的慰藉。而相反地，在電影裡追捕孩子們的壞蛋是誰呢？是無情的大人。
這是只有史匹柏拍得出來的外星人電影
有了前述的瞭解，現在你就能更理解《揭密日》的本質。史匹柏並不關心外星人是否真的來過地球，因為他從小時候就認為，外星人已經來了，外星人會像《第三類接觸》一樣希望與地球人溝通，會像《ET外星人》一樣與人類做朋友。即便在史匹柏鏡頭下也有很壞的外星人——2005年《世界大戰》裡侵略地球的火星人。但這部電影裡最終最邪惡的傢伙，卻依舊還是愚昧無明的地球人。
那麼，既然外星人已經來了，而且早就來了，那外星人又在哪裡呢？這正是《揭密日》真正要「揭」的「祕密」：一如《ET外星人》裡那些面無表情、眼戴墨鏡的政府幹員；一如《MIB星際戰警》裡面無表情、眼戴墨鏡的政府幹員（本片也由史匹柏本人監製）；國家機器正是掩蓋這段80年外星來訪歷史的真正罪人。
這是只有史匹柏會拍的外星人電影，以前是這樣，現在更是如此。外星人是個太容易被妖魔化的對象，他們可能想侵略地球、可能想在地球開後宮。在這個非常憤世嫉俗的時代，外星人更是非死不可。但《揭密日》展現的是史匹柏對外星人長年的情意結，外星人並不可惡，他們不是讓地球變成現在這副德性的元兇，他們甚至原本並不是祕密，直到部份人類逼他們成為都市傳說、沼氣與氣象氣球，這才是真正的邪惡。
史匹柏不開玩笑，他是當真的
這種對外星人的信任與親密感，放在今日影壇也屬罕見，但《揭密日》不是溫馨喜劇，它某種程度上很像史匹柏之前的《關鍵報告》：一群為求真相的角色因此而受苦受難。
史匹柏是認真認為我們一直被蒙在鼓裡，這種認真體現在寫實描繪國家機器如何無情剝削外星人，與追捕得知真相的人類上。《ET外星人》或《第三類接觸》裡都有類似的描繪：宛如機器人一般的政府探員以終結者風格執行任務。史匹柏這次換了一種方式，「以夷制夷」地進行追捕，更有效率也更難被追查。但如果國家機器已經有《揭密日》裡的這等能耐，那他們又能將這樣的力量應用在什麼方面呢？這是史匹柏無言的控訴。
壞人追，好人逃。壞人不擇手段，有趣的是，好人也有特殊手段。《ET外星人》裡的孩子們要如何對抗大人？當ET的手指發光，神奇的事就會發生。在《揭密日》裡，你可以看到同樣的史匹柏手法。
揭密或不揭密，這不是問題，這是個解答
揭密或不揭密，在70年代是個問題。《第三類接觸》的男主角真的遇見外星人，但他無法確認這是真是假。遇見外星人異象的他還受傷了，腦中不斷重播異象，耳中不斷聽到五個音符。他即便要說出外星人真實存在的真相，也沒人會相信他；政府要保密消息、欺騙大眾、封鎖外星人可能降落的現場，逼得已經快被腦中異象搞瘋的主角，最終突破封鎖線，向外星人奔去。
這是不到30歲的史匹柏的思維：自由是關不住的，國家機器是無法讓人民閉嘴的。《第三類接觸》最終，外星人選擇帶走男主角，而非政府安排的實驗人員，史匹柏藉由外星人的選擇暗示了他的判斷。男主角的離開代表著自由的勝利，代表人類與外星人之間的合作才是勝利。但這是將近50年前的史匹柏，現在的史匹柏更加激烈與憤怒，他不做選擇了，他直接給出答案：我們不應該選擇揭不揭密，揭密是唯一答案，與外星人合作是唯一活路。
60年代，金羅登貝瑞（Gene Roddenberry）創作了影集《星艦迷航記》，當時在他對23世紀的幻想裡，人類因與外星生物進行了「初次接觸」（first contact），因此燃起了拓展人類邊疆的新希望。在《星艦迷航記》裡的23世紀地球，放下了種族歧視與國界或文化隔閡，成為一個大同世界，齊心協力組建了最優秀的星艦軍團，為人類的未來向宇宙出發。如今史匹柏已比1990年逝世的羅登貝瑞還要老了，但他似乎更懷念這樣的大同夢想。
撕開謊言的包裝，讓全世界體認外星人的存在，讓人類與外星人進行實質交流，也許才是拯救戰亂頻起、資源匱乏、充滿不安與失敗氛圍的地球唯一解方。史匹柏即便在這部氣氛更壓抑的電影裡，依舊保持著他對未來的樂觀態度。揭密日因此重要，因為揭密就能改變世界，這一天就會是地球重生的一天。
史匹柏還從宗教的角度去挑戰揭密的意義：聖經說上帝在地球造人，但它可沒說上帝只在地球造生物。在《揭密日》這個由史匹柏本人構思的原創故事裡，放進了史匹柏對當代時事的失望，與他認為的解方。自小到大不斷佐證他對自由與信仰看法的外星人主題，再次成為他闡釋理念的工具。你也許未必認同這樣的理念，但你能看見《揭密日》裡八旬史匹柏苦口婆心的熱情：他真的相信，他真的希望世界能因揭密而變好。
史匹柏的大師手筆
這是史匹柏與約翰威廉斯第三十次合作，你能從《揭密日》裡聽見許多熟悉的旋律設計。當然，這樣的「史匹柏手筆」處處皆是，他能屹立好萊塢數十年地位不搖，就是這些堪以列入教科書的經典史匹柏元素。
《揭密日》有流暢的長鏡頭運鏡（例如鏡頭隨著主播進入攝影棚，不斷跟著她在場內四處瀏覽），有不可思議的運鏡（例如鏡頭在車內如入無人之境的360度迴轉），有靈活的運鏡（一顆鏡頭隨著匍匐前進的主角在柵欄前後來回穿梭）。就算不管這部電影要講什麼故事，單單一個橋段都能看出史匹柏運鏡魔法的巧妙，那是他腦中視野、運鏡技巧與數位特效水準的多重融合，讓人欲罷不能。
《揭密日》是一部長達145分鐘的電影，但這並不是一部令人無聊想睡的電影。史匹柏對節奏的掌控爐火純青，他不斷佈置令人好奇的引子，並在後段持續勾著觀眾的注意力，你想知道外星人發生什麼事，他們身上的祕密又是什麼，主角們是否安全無恙……最終的結局到底會是什麼？《揭密日》將勾著觀眾直到電影最後一秒，讓他們忘了已經坐在電影院超過2小時。
就在上映前，川普政府公開了多年來美國國防部手上的不明飛行物等等資訊，當然，這只是外星人在地球歷史的一小部份，這也僅是美國這個國家手中的資訊。這顆星球上的高智慧生物也許不只有人類，也許「他們」已經在這裡很久很久了。《揭密日》讓史匹柏將他對外星人的迷戀，化為針砭時事的傳聲筒，推薦給所有觀眾。
《揭密日》將於6/10全台上映。
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