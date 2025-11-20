《操控遊戲》霸榜台、韓收視冠軍！5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派打造現實地獄！| 每週更新時間看這裡
【文/少女心文室】11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。
🍿《操控遊戲》韓劇線上看
播出平台：Disney+
開播時間：11月5日
更新時間：每週三16:00（11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集）
集數：共12集
1.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：雙男神回歸！池昌旭遭D.O.都敬秀設局…上演谷底翻身絕地復仇記！
《操控遊戲》劇情講述一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面女子，最終朴台仲被判處無期徒刑！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！朴台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！
2.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：池昌旭含冤入獄上演「牢房生存記」從模範公民化身為黑化復仇者！
38歲池昌旭每年新劇一部接一部，陸續主演《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》、《于氏王后》、《江南B-Side》等作品，而池昌旭今年以新劇《操控遊戲》回歸！飾演一名本來過著平凡生活的男子「朴台仲」，是一位富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁，人生毀於一旦。在獄中，他如同行屍走肉般度日，之後遇到金鍾洙飾演的好獄友「盧榕息」，朴台仲開始振作鍛鍊自己，並想著要如何逃獄，直到一名新囚犯出現，對方的遭遇竟與自己驚人的相似，暗示他們都是被設局的人物，只是被操控的棋子，朴台仲在痛失一切後，誓言要找出幕後真兇，讓加害者血債血償！
3.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派，打造現實地獄！
32歲都敬秀(D.O.)為偶像天團EXO出身，都敬秀積極往影視圈發展，先前出演了電影《與神同行》系列、《逃出寧靜海》等作品，也成為韓版《不能說的秘密》男主角，都敬秀也出演了電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》、《真劍勝負》等作品，而都敬秀在最新作《操控遊戲》破格變身，首度黑化變身為大反派！飾演一名神秘人物「安耀翰」！他將人們生活雕刻，打造出現實地獄的設計者，飾演冷血的操盤手安耀翰，專門替有錢人找替罪羔羊、以他人痛苦為樂，這也是都敬秀出道以來首次挑戰反派！據悉，都敬秀為劇本著迷是一次鍾情，耀翰就是個精神病患者，雖然擁有一切，但心理上像個未成熟的孩子，代表非常純粹的邪惡！
4.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：李光洙角色超神祕…首播4集還未登場、表藝珍飾演池昌旭心碎女友
值得注意的是，《操控遊戲》不只兩大男神池昌旭與都敬秀出演，還有李光洙也會出演！李光洙與D.O.在演藝圈是著名好友，相當讓人好奇兩人在劇中合作帶來的全新火花！李光洙在劇中飾演掌握事件關鍵線索的人，目前首播4集還未登場，是哪一方人馬有待劇情公開後才能知曉！表藝珍則飾演池昌旭女友「宋秀智」，在朴台仲確定入獄後，就銷聲匿跡。而趙允秀飾演「盧恩妃」，為朴台仲在監獄好友盧榕息的女兒，同時也是池昌旭出獄後的復仇幫手、梁東根飾演「呂德秀」，監獄裡勢力最大的人，在獄中長期霸凌朴台仲，安智浩飾演「朴台鎮」為朴台仲的弟弟。
5.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：首播4集劇情超緊湊，觀眾追到停不下來！池昌旭披上囚服上演監獄風雲，出獄後續劇情為看點
《操控遊戲》首播一口氣釋出四集，刻畫出朴台仲從好好先生黑化的全過程。遭陷害入獄後的台仲，不但女友離他而去、每天還要被獄中大哥暴打，之後開始鍛鍊自己在獄中逆襲，然而他某天卻發現另一名囚犯的遭遇與自己如出一轍，痛失一切的他毅然決然踏上復仇之路。池昌旭在首播中就狂飆演技，面臨獄友暗殺，他以一打十、滿臉是血的大殺四方，爆炸性場面讓觀眾直呼「不愧是動作男神！」首播4集劇情超緊湊，觀眾追到停不下來！前4集池昌旭披上囚服上演監獄風雲，出獄後續劇情為看點，他會如何一步步展開復仇計畫呢？相當令人好奇後續故事發展！
🍿《操控遊戲》韓劇線上看
播出平台：Disney+
開播時間：11月5日
更新時間：11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集
集數：共12集
《操控遊戲》在台由Disney+獨播：11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
都敬秀挑戰瘋狂反派 池昌旭得知超興奮：更恐怖了
在最新劇情中，池昌旭用計逃出「死亡賽車」遊戲重獲自由、卻也成為越獄犯，都敬秀則終於認出池昌旭正是自己五年前找來的「替身」。池昌旭化身戰力超強的復仇男神，第一步便是找上害死弟弟的假律師，冷酷說出「我說過我一定會殺了你吧」，隨後更試圖阻止下一位即將被抓去當替...CTWANT ・ 3 小時前
Netflix台劇曾敬驊《如果我不曾見過太陽》衝上第三名 愛奇藝《監所男子囚生記》優質上線！D+《操控遊戲》必看、浪漫喜劇《一吻爆炸》好甜、《旁觀者的罪》好痛好迷人！｜追劇報報
年底重磅戲劇作品都出爐！曾敬驊、李沐所主演的 Netflix 台劇《如果我不曾見過太陽》第一部本週出擊！愛奇藝《監所男子囚生記》也要黑皮登場！《一吻爆炸》一開播就狂吻超上頭！簡直天降愛情劇甘霖！Disney+ 的《操控遊戲》好痛好迷人！全新家暴主題電影拍成類型劇的《旁觀者的罪》是新口味必看！本週好劇，每齣都讚不踩雷！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 5 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 9 小時前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」
《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴風圈》全智賢&姜棟元僅排第5 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
八點檔男星結婚3年未生子 「切心」老婆向家人抱怨
演員余思達在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒《Talk Talk秀台語2》本週五（21日）播出的節目內容，不滿結婚3年的老婆牟韻潔在被親友們催生子時，竟脫口將原因歸咎於他的身上。中時新聞網 ・ 7 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前