《操控遊戲》韓劇5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派，打造現實地獄！
【文/少女心文室】11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。
🍿《操控遊戲》韓劇線上看
播出平台：Disney+
開播時間：11月5日
更新時間：11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集
集數：共12集
1.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：雙男神回歸！池昌旭遭D.O.都敬秀設局…上演谷底翻身絕地復仇記！
《操控遊戲》劇情講述一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面女子，最終朴台仲被判處無期徒刑！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！朴台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！
2.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：池昌旭含冤入獄上演「牢房生存記」從模範公民化身為黑化復仇者！
38歲池昌旭每年新劇一部接一部，陸續主演《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》、《于氏王后》、《江南B-Side》等作品，而池昌旭今年以新劇《操控遊戲》回歸！飾演一名本來過著平凡生活的男子「朴台仲」，是一位富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁，人生毀於一旦。在獄中，他如同行屍走肉般度日，之後遇到金鍾洙飾演的好獄友「盧榕息」，朴台仲開始振作鍛鍊自己，並想著要如何逃獄，直到一名新囚犯出現，對方的遭遇竟與自己驚人的相似，暗示他們都是被設局的人物，只是被操控的棋子，朴台仲在痛失一切後，誓言要找出幕後真兇，讓加害者血債血償！
3.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派，打造現實地獄！
32歲都敬秀(D.O.)為偶像天團EXO出身，都敬秀積極往影視圈發展，先前出演了電影《與神同行》系列、《逃出寧靜海》等作品，也成為韓版《不能說的秘密》男主角，都敬秀也出演了電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》、《真劍勝負》等作品，而都敬秀在最新作《操控遊戲》破格變身，首度黑化變身為大反派！飾演一名神秘人物「安耀翰」！他將人們生活雕刻，打造出現實地獄的設計者，飾演冷血的操盤手安耀翰，專門替有錢人找替罪羔羊、以他人痛苦為樂，這也是都敬秀出道以來首次挑戰反派！據悉，都敬秀為劇本著迷是一次鍾情，耀翰就是個精神病患者，雖然擁有一切，但心理上像個未成熟的孩子，代表非常純粹的邪惡！
4.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：李光洙角色超神祕…首播4集還未登場、表藝珍飾演池昌旭心碎女友
值得注意的是，《操控遊戲》不只兩大男神池昌旭與都敬秀出演，還有李光洙也會出演！李光洙與D.O.在演藝圈是著名好友，相當讓人好奇兩人在劇中合作帶來的全新火花！李光洙在劇中飾演掌握事件關鍵線索的人，目前首播4集還未登場，是哪一方人馬有待劇情公開後才能知曉！表藝珍則飾演池昌旭女友「宋秀智」，在朴台仲確定入獄後，就銷聲匿跡。而趙允秀飾演「盧恩妃」，為朴台仲在監獄好友盧榕息的女兒，同時也是池昌旭出獄後的復仇幫手、梁東根飾演「呂德秀」，監獄裡勢力最大的人，在獄中長期霸凌朴台仲，安智浩飾演「朴台鎮」為朴台仲的弟弟。
5.Disney+韓劇《操控遊戲》線上看：首播4集劇情超緊湊，觀眾追到停不下來！池昌旭披上囚服上演監獄風雲，出獄後續劇情為看點
《操控遊戲》首播一口氣釋出四集，刻畫出朴台仲從好好先生黑化的全過程。遭陷害入獄後的台仲，不但女友離他而去、每天還要被獄中大哥暴打，之後開始鍛鍊自己在獄中逆襲，然而他某天卻發現另一名囚犯的遭遇與自己如出一轍，痛失一切的他毅然決然踏上復仇之路。池昌旭在首播中就狂飆演技，面臨獄友暗殺，他以一打十、滿臉是血的大殺四方，爆炸性場面讓觀眾直呼「不愧是動作男神！」首播4集劇情超緊湊，觀眾追到停不下來！前4集池昌旭披上囚服上演監獄風雲，出獄後續劇情為看點，他會如何一步步展開復仇計畫呢？相當令人好奇後續故事發展！
《操控遊戲》在台由Disney+獨播：11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。
