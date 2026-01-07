《放課後麻將社》跟美少女一起打台灣16張麻將！1月22日封測送1500鑽石與10抽

NC Japan K.K.宣布，旗下積極開發中的台灣風美少女麻將遊戲《放課後麻將社》，將於1月22日展開刪檔封閉測試(以下簡稱CBT)，並公開招募參與CBT的測試人員。

（來源：NC Taiwan官方提供）

放課後麻將社介紹

採用台灣最具人氣的16張麻將的美少女麻將遊戲

與少女們一同譜寫青春篇章吧！

放課後麻將社遊戲內容

「和美少女們一起描繪青春 X 麻將」

與充滿魅力的角色們一同享受16張麻將規則的對局，藉由培育角色提升好感度，即可獲得語音與限定插圖；更有許多華麗的麻將過場演出及裝飾品等您來拿！

廣告 廣告

（來源：NC Taiwan官方提供）

隨著對局的進行，可解鎖並享受豐富的世界觀故事劇情；同時還有拉霸機與樂透抽獎等多種遊戲模式；以及可自訂規則，與好友進行對局，完全免費的「好友對戰」系統、隨時回顧過去的對局紀錄，十分便利的「重播」功能。並且能在「協力對戰」中，與台灣的對手們一同切磋牌技！

（來源：NC Taiwan官方提供）

現在就來體驗充滿原創可愛風格世界觀的麻將遊戲吧！

（來源：NC Taiwan官方提供）

（來源：NC Taiwan官方提供）

16張麻將《放課後麻將社》CBT招募詳細資訊

（來源：NC Taiwan官方提供）

【CBT舉辦期間】

2026年1月22日（四）～ 2026年1月29日（四）止

【招募名額】

5,000名

【招募條件】

Android建議版本：Android 9.0以上

※本次CBT不支援iOS裝置進行測試

【招募期間】

2026年1月7日（三）～ 2026年1月20日（二）止

【CBT招募頁面】

https://houkago.ncsoft.jp

※詳細內容與注意事項請參閱招募頁面

※將以招募時所填寫的電子郵件信箱進行聯繫

【CBT開始紀念特別活動】

凡參加本次CBT並填寫問卷的測試人員，預計將於遊戲正式上線後贈送特別參與獎勵。

問卷調查獎勵：鑽石×1,500 轉蛋券×10

－

以上內容為廠商提供資料原文