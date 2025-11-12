《放飛旅行團》影評：無所不在的車銀優、和令人魂牽夢縈的青春回憶
【文 / 雀雀】姜河那、金英光和車銀優等人所主演的《放飛旅行團》是一部劇本被精準執行到位的爆笑喜劇，且灑滿洋蔥，透過一場四人幫的成年人旅行、重拾青春熱血與彌補遺憾的過程。老實說車銀優明明戲份不算多，全片卻還是拍出滿滿的車銀優、無所不在的車銀優，佈局策略值得所有想與明星演員合作拍戲的劇組參考，是聰明的範本。
《放飛旅行團》描述四個六歲就開始一起玩、一起混的小男生，在高中畢業分飛前夕，策劃了一場力挺麻吉的逐夢旅行，奈何事情總有意外。成年後的他們，終於排除萬難、再度成行。
電影不論是描述年少時代抑或是大人階段，每個角色的每個大小事件的發生都是趣味性十足、讓人看得興味盎然、不覺無聊，與隔壁棚的好萊塢電影《逃亡遊戲》的說故事方法是異曲同工：在起承轉合之中隨時都有大梗小梗在餵食觀眾、不讓人有感覺無聊或想要滑手機的時刻 ── 這其實是串流時代下、電影發展必然的新穎敘事戰術，因為電影再也不能靠把觀眾關在電影院的物理性空間來強制受眾付出注意力，還要在劇情和畫面上也讓你捨不得將視線移開大銀幕才行。《逃亡遊戲》是利用「男主角每一分鐘都可能被逮到」的情節吸住觀眾；《放飛旅行團》則是讓每個角色之間持續不斷互動，集滿各種冷笑話、垃圾話、幹話，以及角色令人掉下巴的瘋狂言行來印襯出演員表演魅力，為這場後青春期的詩篇做出最完滿的圓夢之旅。
《放飛旅行團》也像是經典韓國電影《開心鬼上身》，讓你以為本來只是在看一個輕鬆喜劇小品電影，但電影看到後半段，就會在猝不及防之間，心房被填滿了恍然大悟與感動，而車銀優就是那個威力強大的回馬槍。瞬間你會原諒車銀優在電影中斷總是以怪誕出場方式登場、也會看懂電影為何在四人幫之間讓金英光演繹「雖然是精神病但沒關係」的角色？
至於姜河那飾演的菁英學霸，為何又願意與他的魯蛇童年玩伴們持續鬼混到出社會？因為男主角非常清醒，他知道人與人之間能否互相救贖？答案其實從來不在於看一個人的經濟實力、社會階層、職業高低或者相貌和宗教條件等等，而是從根本上去信任彼此、知道對方永遠都會開著一扇心門讓自己自由進出的那份安全感，這是貫穿《放飛旅行團》全片所做到最好的部分，也是讓觀眾能夠共感、一秒就與姜河那、金英光和車銀優都變成麻吉的電影魔法。
《放飛旅行團》戲裡講的是一主角群們被逼著進入社會、爭取高位或者步入所謂「人生正軌」之前的最後一次任性的「轉大人畢業旅行」，而戲外也是一場誘人放空與放飛的休閒觀影之旅。在一部電影的時間裡，它餵飽你所有在生活中每個想要鬆一口氣時所想望的天馬行空，包括男孩們之間言不及義的趣味聊天與友誼溫度、青春記憶裡所有荒唐往事的重播，乃至於青梅竹馬愛情的萌芽和茁壯過程也都沒放過。
若你對於最近韓國影視作品因為太重口味而審美疲勞了，那麼《放飛旅行團》就是為你所精心設計的調劑與解藥之作，嗑下去之後，心靈就像搭乘熱氣球把沙包悉數丟下，而在升空之後看到的，是關於人生裡的所有美好風景。
▶本文轉載自雀雀看電影
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
