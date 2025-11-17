《救世者之樹M》推出新職業「槍騎兵」，感恩節活動登入送女神級隨行者招募券等虛寶

遊戲橘子旗下、由韓國開發商IMC Games研發，《RO》之父金學奎領軍打造的跨平台續作《救世者之樹Ｍ》將於明（18）日迎來「騎怪」改版！備受矚目的全新職業系列「槍騎兵」強勢登場，主打近戰爆發並能騎乘野獸坐騎作戰，帶來速度與火力兼具的新體驗。女神級隨行者再添新戰力「星星糖瓦卡麗涅」，趴騎上布偶「迪歐尼斯」展現療癒又具特色的戰鬥演出。適逢感恩節，官方加碼推出回饋活動，登入即送女神級隨行者招募券、奎波爾邀請函、金幣及珍稀養成素材，幫助玩家戰力起飛。

新職業「槍騎兵」將掀起新一波戰場風暴。（來源：遊戲橘子官方提供）

「槍騎兵」五大分支坐騎與華麗戰鬥玩法全面公開

第七大職業系列、亦是全遊戲唯一自帶坐騎的「槍騎兵」正式亮相！以長槍為核心武器，並可裝配弩弓作為副武器，擁有近戰突擊與中距離輸出特色。職業設計融入「人騎合一」概念，五個分支均搭配專屬坐騎，不僅外型差異鮮明，戰鬥風格亦全面分化——從敏捷奔襲的獵豹、威勢震場的巨龍，到衝鋒破陣的戰車，各具戰術特色與爽感操作。此次開放的五大分支如下：

槍騎兵

以高速連刺配合弩弓弩弓機動走位，可迅速移動至敵方背後發動攻擊，為靈活見長的突擊性騎兵。

鐵甲騎兵

可令敵方昏厥並提升己方移動速度，並駕馭戰車展開衝鋒輾壓，具備強勁控場能力。

龍騎士

擁有可飛行的龍坐騎，故能躍升空中施放強力地面攻擊，展現制空優勢，是唯一能空中戰鬥的職業。

翼騎兵

作為輸出範圍最大的騎兵，可旋轉長槍等華麗招式席捲敵群，並震地造成廣域傷害，展現卓越清場能力。

黑暗騎兵

全遊戲唯一能邊移動邊持續攻擊的機動型職業。

《救世者之樹Ｍ》「槍騎兵」介紹影片：

女神級隨行者再添新星 控場、輔助雙重戰力一手掌握

本次改版推出第二位女神級隨行者「星星糖瓦卡麗涅」，以甜心可愛形象現身，技能特效融合水晶糖、星星及奇幻舞台等炫麗元素，更能召喚布偶「迪歐尼斯」協助作戰，削弱敵方命中與貫穿、觸發暈眩，精準掌握戰局節奏。特別的是，「星星糖瓦卡麗涅」在RANK達到最高等時，將解鎖「夢幻粉色髮」形態，甜美外型下卻擁有強悍控場能力，是控場與輔助兼有的頂尖戰力！

《救世者之樹Ｍ》新女神隨行者介紹影片：

同步釋出全新UR等級隨行者「扎內特」，揮舞星槌施展連擊重創敵方，是名副其實的力量型暴力牧師。此外，亦新增UR等級奎波爾「馬魯若斯」，可增加玩家貫穿值、命中率與SP自然恢復量，全方位優化戰鬥續航與輸出表現。

EP.13出擊！全新高階裝備「ARK」助突破戰力極限

全新章節EP.13隆重揭幕！啟示者們在大地要塞獲得指引後，啟程前往卡雷伊瑪斯揭開深藏已久的秘密。同時，冒險副本開放新難度，等級上限提升至Lv.110，新增Lv.100～Lv.110全新地圖及Lv.105新裝備，並推出全新裝備「ARK」，角色達Lv.100即可裝戴，於普攻或施放技能時可自動觸發招式，並針對冰、火、雷、黑暗等屬性提供能力加成，讓高階玩家衝破戰力上限，邁向更高層次的戰鬥境界。

《救世者之樹Ｍ》推出全新裝備「ARK」。（來源：遊戲橘子官方提供）

迎接感恩節，官方祭出限時回饋活動，登入即贈女神級隨行者招募券、奎波爾邀請函、金幣及珍稀養成素材。同步上架「黑手黨」與「路塔波波力」主題時裝及坐騎，從霸氣黑幫到路塔與波波小獅王的萌系造型一次到位。此外，「溫馨寵物之家」主題家具甜萌上線，具寵物互動情境，可見白柴犬於帳棚、地墊上休憩與用餐，米克斯貓在跳台、跑步機上玩耍，玩家還能摸寵物、丟玩具陪玩，打造生動的小屋養寵體驗，該系列家具亦可提升角色能力值，外觀與戰力雙向進補。

全新時裝坐騎與寵物家具，萌力全開。（來源：遊戲橘子官方提供）

