《教父3》、《異種》硬漢男星安東尼吉德拉65歲病逝 心臟驟停苦撐三周不治

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

安東尼吉德拉在《異種》與女主角娜塔莎韓絲翠有對手戲。（圖／Getty）

曾在影史傳奇續作《教父3》中飾演保鑣、並憑藉經典科幻驚悚片《異種》榮獲MTV電影獎的資深男星安東尼吉德拉（Anthony Guidera），於上週六（6月6日）在洛杉磯地區的一家醫院不幸逝世，享壽65歲。

他的妻子瓦樂莉安德森（Valarie Anderson）向外媒《TMZ》證實，安東尼於今年5月遭遇了心臟驟停，在依靠生命維持系統奮鬥了三週後，仍遺憾撒手人寰。安德森在上週六於Facebook發布了令人動容的哀悼聲明，證實了丈夫的死訊：「我們帶著無比沉重的心情，宣布我們摯愛的安東尼突然離世。我們悲痛欲絕，在不可能面對的現實中努力呼吸，珍惜並度過當下的每一個瞬間。請將這道永恆的光芒留在你們心中，並為我們的家人祈禱。」

廣告 廣告

安東尼長期參與並擔任志工的靈修基金會組織「Astara」隨後也同步證實了這個悲傷的消息，並引用了他妻子的話表達哀悼。安東尼與妻子結縭20年，身後留下了妻子與兒子尼克（Nick）。

從經典黑幫片到90年代災難巨作

安東尼吉德拉在1990年代的好萊塢是一位不可或缺的硬漢型配角，其職涯起點更直接站上了無數演員夢寐以求的巔峰舞台，處女作就是經典電影《教父3》，他在片中飾演「保鑣安東尼」，以魁梧沉穩的形象正式踏入影壇。

他最令影迷津津樂道的代表作，無疑是1995年的科幻恐怖片《異種》。他在片中與當時驚豔全球的女主角娜塔莎韓絲翠（Natasha Henstridge）上演了一場激情對手戲，並憑藉該片段一舉奪下當年MTV電影獎的「最佳銀幕親吻」，成為他演藝生涯的經典高光時刻。

麥可貝等名導御用的「災難片熟面孔」

進入90年代中後期，他近乎成了好萊塢大型商業動作片與災難片的動作綠葉，不少電影都有他的身影，包括參與了這部由尼可拉斯凱吉與史恩康納萊主演的經典動作片《絕地任務》。也在導演麥可貝（Michael Bay）的災難片《世界末日》參與演出。

其他大片還包括凱文科斯納的《末日戰士》，以及電視劇《海灘遊俠》、《銀河飛龍：銀河前哨》、《急診室的春天》等數十部熱門美劇。

安東尼吉德拉（右2）2007年曾出席公開活動。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導