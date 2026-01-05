《整形過後》夢多拒絕顧及女生感受 張榕容嗆爆：我幫你做一個很舒服的胸部

温昇豪監製並主演的醫療情感影集《整形過後》，第7、8集播出後持續發酵，夢多（大谷主水）飾演的「德明」在診間無視伴侶意願，逕自依照個人審美替對方挑選胸部假體，引爆衝突，張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷靜回擊：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型關係的本質。

《整形過後》夢多（左）無視伴侶徐千京（右）要求只顧自己，他笑說自戀模樣是本次演技最大挑戰。（圖／六魚文創提供）

夢多在劇中於健身房端詳自己與徐千京飾演的「若青」的體態，滿臉自信，將角色的自戀與盲點展露無遺。他分享，這場戲最難的並非體能，而是心理狀態的拿捏，「德明只看見自己的進步，卻完全忽略對方其實不想改變，必須演出那種過度愛自己、卻看不見伴侶感受的狀態。」

首次合作的徐千京也表示，夢多其實相當投入又貼心，合作過程讓她安心不少。她同時透露，《整形過後》是自己睽違六年再度演出戲劇作品，曾一度對表演失去信心，所幸在導演與製作團隊鼓勵下重新站回鏡頭前，「這部戲讓我覺得，也許還可以再為表演多堅持一下。」

《整形過後》安心亞（右）喪母崩潰，温昇豪（左）出現成救贖。（圖／六魚文創提供）

另一條情感主線同樣令人鼻酸。金鐘影后劉瑞琪飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」，成為第7、8集最催淚的角色之一。劉瑞琪表示，永馨心中唯一放不下的始終是女兒「蘇菲」（安心亞 飾），因此選擇用開朗的方式，掩飾內心的歉意與不安，「即使病痛纏身，她呈現給女兒的永遠是一道溫暖的光。」

談到詮釋永馨在「手術風險」與「生命延續」之間的抉擇，劉瑞琪坦言，最初其實難以理解角色動機，為了貼近心境，她大量觀看相關當事者的分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦，並在自身開放的性格中找到與角色的平衡，讓永馨的堅定與溫柔得以成立。

劇情另一轉折，則是安心亞在母親離世後全面崩潰、陷入重度低潮，甚至一度失聯。温昇豪飾演的「江浩宇」在 KTV 找到獨自唱歌爆哭的她，沒有多餘台詞，只是走上前緊緊抱住，成為她失去至親後唯一的支撐。安心亞分享，這場戲是本週最難抽離的一場，「不是全面潰堤，而是壓抑後的釋放，演起來壓力很大，但完成後收穫很多。」

然而江浩宇與楊雅頌為了喚醒老翁失智妻子的記憶，當眾上演「下跪求婚」的深情戲碼，卻在情緒交織下假戲真做、意外親吻。這一幕不只被蘇菲撞見，連李曼唯（Emma）飾演的女兒也在場目睹，場面瞬間失控。江浩宇在過去與現在之間搖擺不定，加上他先前自曝罹患聽神經瘤的病情，是否會走向最壞結局，也成為下週大結局前最揪心的關鍵懸念。