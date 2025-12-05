《整形過後》揭六大痛點！ 徐千京遭男友要求整成「大胸螞蟻腰」

八點檔女神徐千京，在即將播出的新戲《整形過後》中，與夢多配對，探討感情中的「外貌焦慮」，開啟「男人都只愛大胸部嗎？」討論。戲外的她，也確實做過十幾次手術，曾因一場嚴重車禍毀容，醫藥費高達500萬。

《整形過後》夢多（右）要求劇中伴侶徐千京（左）整成他想要的樣子，揭開女人內心的自我懷疑。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》從「外貌焦慮」、「失智之愛」、「窒息關係」、「性別認同」到「身體自主」，每個角色的選擇都不只是為了變美，而是直面現代社會最真實的困境。

劇中夢多因渴望外界認同，竟要求徐千京飾演的另一半「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，逼得她決心狠狠畫下界線：「現在我想整回我自己！」找回重生的起點。事實上，徐千京曾遭遇嚴重車禍，眼角削去一塊肉，右眼視力只剩0.2，在手術治療的同時，還得同時看精神科，維持身心狀況。

徐千京自述，前兩次手術狀況其實並不理想，完全不想照鏡子，是在李進良的鼓勵和引薦之下，找到適合的外科醫師，前後經歷十多次手術，才恢復容貌。

《整形過後》劉瑞琪飾演晚年冒險執行性別重置手術，只為活得像自己。（圖／六魚文創提供）

而李進良作為《整形過後》的原型人物，也透露：「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰。」

金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》中，則是突破形象，詮釋晚年冒險完成性別重置的母親，「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼！」劇情罕見呈現高齡跨性別者的生命現實，包括家人衝突、醫療風險、身體負擔與對自我認同的最後一搏，活了一輩子，只求終於成為自己。

《整形過後》曾向鎮飾演先天唇顎裂患者，長年遭受社會排擠與霸凌。（圖／六魚文創提供）

BL劇《某某》男星曾向鎮飾演先天唇顎裂患者，面對社會歧視、霸凌與自卑，他的角色揭開另一種傷口，「真正痛的不是臉上的疤，而是他人的眼光」；「金曲歌后」艾怡良與林育品（阿喜）飾演酒店姊妹花，以「身體作為生財工具」的現實切入。

《整形過後》12月13日起每週六晚間9點於公視頻道首播並連播2集；晚間11點在公視+、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導