《整形過後》温昇豪腦瘤堅持幫女兒動刀 Emma躺病床哭爆

温昇豪、張榕容、安心亞主演的醫療愛情影集《整形過後》迎來最終回，劇情與情感雙線齊發。隨著故事正式收官，張榕容感性表示，很感謝觀眾一路陪伴角色走到最後，尤其感受到來自女性觀眾的強烈共鳴，讓她覺得這段創作旅程格外有意義，「希望大家能在角色身上，看見自己的掙扎、脆弱與勇敢，也提醒我們，每一個階段的自己，其實都值得被珍惜。」

温昇豪、張榕容面對躺在病床上的Emma。（圖／六魚文創）

大結局以情感濃度爆表的橋段打動人心。劇中，温昇豪飾演的整形外科名醫江浩宇，在自身，病情未明的情況下，仍堅持為女兒沐瑄（李曼唯 Emma 飾）動刀，面對斷指重創與手術風險，他選擇站上第一線，卻最終無法完成整場手術。術後，沐瑄因自己的選擇深陷自責，江浩宇一句，「我人生也做過很多錯誤的決定，但也做過很多漂亮的決定，像是決定把你生下來，讓你當我的寶貝」，瞬間擊潰女兒防線，也成為全劇最催淚的父女名場面。

廣告 廣告

温昇豪和Emma。（圖／六魚文創）

Emma坦言，這場戲帶來的壓力遠超想像，她回憶自己躺在急診室病床上，被推進來的瞬間，温昇豪、安心亞、張榕容、李廷鎮、鄒承恩等前輩全數圍在身旁，「我要同時演出劇烈疼痛與情緒潰堤，真的非常緊張。」她直言，那是整部戲中最具挑戰、也最讓她成長的一場演出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐