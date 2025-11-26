《整形過後》温昇豪陷三角戀 安心亞不當「傻愛系」女友

《整形過後》除了精彩的整形個案外，主角們也呈現「情感修補」的真實樣貌。温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」，意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞 飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容 飾）。

《整形過後》温昇豪（中）陷「新歡安心亞（左）vs.舊愛張榕容（右）」三角拉鋸。（圖／六魚文創提供）

温昇豪笑說，江浩宇看似遊走女人堆，但面對真實感情卻完全沒輒：「遇到蘇菲跟雅頌時，他反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬。」他透露，《整形過後》除了個案議題，更描繪角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇常見的三角愛情套路。

廣告 廣告

温昇豪也談到兩段情在江浩宇心中的不同重量：「雅頌是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，他才會進退兩難，在兩人之間被迫面對最不願翻開的那一頁。

安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則：「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」一句話也讓粉絲更加期待這條「辦公室曖昧線」的發展。

《整形過後》洪暐哲（左）飾演的護理師堪稱張榕容（右）的第一粉絲，整天圍繞在她身邊打轉。（圖／六魚文創提供）

另一方面，張榕容飾演的雅頌感情線更是火力全開。不僅與初戀江浩宇再度相遇，身邊還有對她死心塌地的「小奶狗護理師」林麟（洪暐哲 飾），更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮 飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。

對於雅頌吸引三種截然不同男性的原因，張榕容點破：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強交織，讓角色充滿矛盾魅力。李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心很溫暖。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動。」這股被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。

《整形過後》温昇豪（左1）與李廷鎮（右）、洪暐哲（左2）三男為張榕容失控。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導