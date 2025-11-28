《斯普拉遁3》合作太愉快？任天堂買下萬代南夢宮新加坡工作室！

一直以來，日本遊戲廠商萬代南夢宮旗下的許多作品都是玩家們耳熟能詳、非常熟悉的遊戲，例如《太鼓達人》、《空戰奇兵7 未知天際》、《艾爾登法環》等由萬代南夢宮發行的遊戲都受到玩家們的喜愛。不過，現在萬代南夢宮似乎打算讓他們與任天堂的合作更穩固，任天堂昨（27）天宣布，已經與萬代南夢宮達成協議，以買進 100% 股份的方式將萬代南夢宮在新加坡的工作室收入囊中。

任天堂曾與萬代南夢宮新加坡工作室在《斯普拉遁3》開發時合作(Credit:Nintendo)

據悉，萬代南夢宮新加坡工作室自 2013 年成立之後，曾參與過多款任天堂遊戲的開發，其中由他們進行概念美術、角色、場景建模與動畫製作的《斯普拉遁3》就獲得了成功，並且萬代南夢宮的新加坡工作室也曾參與過《空戰奇兵7 未知天際》等大作的製作，開發能量非常深厚。

而任天堂就在昨（27）天正式宣布，根據他們與萬代南夢宮達成的協議，將在 2026 年 4 月 1 日取得這間工作室的 80% 股份，剩下的 20% 股份將等待日後進行移交，全資買下這間工作室，日後也將更名為任天堂新加坡工作室（Nintendo Studios Singapore）。

任天堂表示，希望能透過這次收購強化全球開發體系，並且這次收購並不影響工作室既有的開發業務，仍將繼續進行手頭上還有的工作。任天堂也表示，接下來他們也會努力推出更多讓玩家們感到驚喜的作品。