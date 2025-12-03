《新楓之谷》推出新職業「蓮」，12月7日起西門町宣傳活動送限量「蓮限定造型小卡」

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（3）磅礡啟動冬季改版，全新職業「赤瞳的流浪者・蓮」正式登場，以鮮明故事線與華麗戰技掀起新一波話題；第二個嶄新六轉技能全面擴展、「挑戰者伺服器 S2」啟動，帶來更進階、更具爆發力的成長節奏。官方亦推出多項便利性優化，從玩法至系統操作整體升級。「蓮」更延伸到現實世界，霸氣登陸西門町6號出口，為《新楓之谷》冬季檔期開出強勢新局。

阿尼瑪最強劍士「蓮」重磅登場。（來源：遊戲橘子官方提供）

新職業「蓮」出擊！遊戲內外熱血冒險接力開啟

第 51 個全新職業「蓮」以承載動人故事亮相，為了拯救摯友「莎雅」而奔走各方，卻終究無法改寫命運；在臨終託付中，她繼承「莎雅」畢生修為，帶著未結的願望踏上旅途。可使出「梅花劍」與「亡魂劍」，當內功與螭之力共鳴，更能施展撼動戰局的「蒼龍闢天劍」。官方打造角色主題曲，以音樂刻畫「蓮」與「莎雅」的深刻羈絆，增添角色層次，引發玩家熱烈關注。即日起，玩家創角「蓮」並完成指定任務，就能將稀珍好禮「甜蜜精靈P寵」、「流浪者長袍交換券」等帶回家。

不僅遊戲內，現實也能遇見「蓮」！12月17日至明年1月16日將現身西門町6號出口，成為街頭新焦點。現場打造高達3.2公尺3D巨型公仔模型盒，內部立體呈現「蓮」，融入梅花、月亮與「莎雅」等元素，搭配技能特效與劇情片段，瞬間沉浸「蓮」的冒險世界。玩家完成指定打卡任務，即可獲得限量「蓮限定造型小卡」！

「蓮」3D巨型公仔模型盒示意圖。（來源：遊戲橘子官方提供）

新手到高階玩家全覆蓋！成長福利再晉階

新手、回流冒險者福利再升級！「挑戰者伺服器S2」即日起至2026年4月7日限時開放。並於「挑戰者幸運箱」活動中首次新增高階裝備——「永恆屬性的17星永恆防具選擇箱」。達成特定挑戰者階級，還能獲得「戰場女武神套裝」、「挑戰者家具箱」以及限定道具「勇敢挑戰者的圖騰」等豐富獎勵。

「挑戰者伺服器S2」提供能力值與經驗值加成，讓玩家快速成長。（來源：遊戲橘子官方提供）

此外，多項全新成長機制同步引爆，首度推出「究極燃燒BEYOND」提供Lv.260~Lv.270的1+1升級獎勵；「創世通行證」讓Lv.255以上玩家後挑戰BOSS時享黑暗痕跡三倍加成，並強化「敵對者的力量」屬性；「命運的秘笈」則可讓兩名角色完成試煉後，得到額外能力加持，擊敗指定BOSS可獲得「創世的胸章」等強力道具，提升角色成長樂趣。

持有「創世通行證」最快四週完成解放，高效衝刺戰力。（來源：遊戲橘子官方提供）

六轉新紀元再啟！「陰陽師」與「劍豪」Remaster 全方位進化

繼2024年首度開啟六轉技能新紀元後，第二個六轉核心技能「上升技能」將於1月14日震撼登場！於Boss戰中可連續釋放三次，策略與戰術深度全面升級。兩大人氣職業「陰陽師」與「劍豪」亦將迎來Remaster，以全新面貌回歸「曉之陣職業群」，霸氣重塑戰鬥風潮。

版本內容更新時程。（來源：遊戲橘子官方提供）

