《新楓之谷》線下活動「ASSEMBLE改版發佈會」圓滿落幕，現場花絮曝光

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（29）日於臺北和平籃球館盛大舉辦「2025楓潮派對：ASSEMBLE改版發佈會」，揭曉冬季重大改版內容，吸引逾千名玩家共襄盛舉。今年以「ASSEMBLE」為主題，集結新職業、新技能與新BOSS三大亮點，以豐富互動體驗與拍照區重現改版元素，讓玩家搶先感受全新版本魅力。韓國NEXON楓之谷海外總監李相賢亦親臨現場，揭露多項更新內容與系統優化，更公布史上最強改版禮包，帶給玩家滿滿驚喜。

玩家排起長長人龍，準備入場。（來源：遊戲橘子官方提供）

走進新職業「蓮」的冒險軌跡 沉浸式主題展區展現完整旅程

本次改版焦點新職業「蓮」成為展區設計核心，以「蓮的周遊列國之旅」為主題，透過沉浸式場景重現角色的成長歷程。帶領玩家自「蓮」的家鄉啟程，途經象徵回憶的梅花樹與紀錄旅程的木製佈告欄，最終回到熟悉的冒險者公會，串連出完整的冒險軌跡。公會區更規劃玩家留言互動牆，與「楓樹種子」KOL二次創作畫展，藉創作視角詮釋「蓮」的旅程與故事，真切呈現熱血與感動。

「蓮」主題展區亮相掀熱潮，玩家興奮聚集。（來源：遊戲橘子官方提供）

玩家與「蓮」合照紀念。（來源：遊戲橘子官方提供）

「曉之陣」職業群Remaster曝光 日系拍照區吸引玩家熱拍

改版另一亮點為超人氣職業「陰陽師」與「劍豪」的Remaster。官方打造濃厚日系風格的拍照區，從鳥居、櫻花樹到職業背板，完整重現「曉之陣」職業群的冒險氛圍，吸引眾多玩家化身角色體驗、拍照留念，成為現場熱鬧焦點。

官方特別打造「ASSEMBLE名人牆」，集結玩家角色，精彩身影一次看。（來源：遊戲橘子官方提供）

玩家與「劍豪」合照紀念。（來源：遊戲橘子官方提供）

互動熱力全開 打造玩家難得同聚時刻

主舞台活動全程熱度不減，聚集大批玩家參與。其中「楓葉知識王」以明快節奏的搶答炒熱氣氛，玩家在限時題目中互相較勁；接力登場的「水墨你畫我猜」更把氣氛推向高潮，參與者以水墨筆觸描繪角色與經典場景，隊友與觀眾搶著解題，笑聲不斷。在輕鬆又熱鬧的互動中，讓僅在線上相遇的冒險者拉近彼此距離，建立起更直接的交流與默契，多位玩家也抱回精美周邊與小禮物，為活動增添亮點，也讓這份難得的線下情誼成為活動中特別的風景。

玩家互動環節。（來源：遊戲橘子官方提供）

冬季改版提前登場 史上最強改版禮包引爆話題

今年冬季改版突破以往皆於1月上線的模式，將於12月3日推出全新職業「蓮」，「挑戰者伺服器Season 2」同步帶來全新玩法，「曉之陣」職業群Remaster與六轉上升技能亦接續釋出，讓玩家於「楓潮派對」後可近乎無縫進入新版本。官方祭出史上最強改版禮包，包括首次亮相的「泰里的精選髮型券與整形券」與「永恆冒險家、西格諾斯、英雄、NPC及BOSS組合包選擇券」，並提供多項成長道具。其中「泰里的精選髮型券與整形券」開放百款造型任選，獎勵幅度堪稱史無前例。玩家自今（29）日晚間六點至2026年4月7日於遊戲商城輸入序號「MAPLESTORYASSEMBLE」即可領取。

原廠NEXON與新楓之谷營運團隊公布版本更新日程。（來源：遊戲橘子官方提供）

史上最強改版禮包大公開。（來源：遊戲橘子官方提供）

