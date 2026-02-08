《日租家庭》影評：布蘭登費雪擔任「出租家人」電影感人而好看
【文 / 黃以曦】布蘭登費雪主演的《日租家庭》描述美國演員菲利浦在日本的演藝之路並不順利，這次他接到的案子說是臨時演員，卻是必須換以某真實身份出現在葬禮上。他誤打誤撞進了「出租家人」的公司，公司接受委託，依客戶需求在特定場合扮演其親人。
無論是希望爸媽開心的女同志找他扮演假丈夫，或者為了通過私校面試，飾演單親媽媽的小孩的父親。菲利普相信這個工作可以讓人們幸福，卻在過程中發現人的情感遠比他想像的複雜……。
電影由曾執導《怒嗆人生》的宮崎光代執導，《我的鯨魚老爸》奧斯卡影帝布蘭登費雪主演，全片在東京拍攝，也從日本當代社會現象取得靈感。日本從1989年開始有所謂的出租「人」的服務，這個「人」將在一個特定情境裡扮演某角色，最常見的即是帶來慰藉的親人，延伸也有代替道歉頂罪的，或者幫忙形塑某白色謊言之關鍵人物。
《日租家庭》找布蘭登費雪主演，由此建立雙層局外人的位置去看這件事—作為出租公司雇員之於尋求這項服務的人，以及外國人之於幾乎只有在日本才可能成立的這種產業其所奠基的文化。作者用這個設計盡可能地為這題材降溫，找出合宜的敘述方式。
《日租家庭》的設定讓它是一個注定太容易討好、因而反而難以講述的故事：飾演某人的親人，為他/她帶來快樂……，然後呢？取用這個服務的人，如果是為了自己，或許能在心理上建立一個防火牆，可最難的卻是出於為人著想的好意。畢竟你可以一次性、一段時間地經營來自於此一關係的幸福，卻終究無法購買地為他人人生替換進新的完美區塊。……快樂又失落、擁有又破滅，還有比什麼比這更殘酷的呢？
而那個艱難同樣發生在演員這邊，人常以為自己能勝任逢場作戲，但終究要理解，一旦用肉身、時間、情感走進去，很難不戲假情真。我相信了我說出的謊言，然後呢？人一旦相信了，將難以回到不相信；愛上了、在乎了，就難以擺脫那個愛與關懷。
《日租家庭》的感人好看很容易想像，要觀察的反而是它怎麼收尾。電影很謹慎，也就留下剛剛好的催淚和反思。可被啟發了要去思考「後來呢」的觀眾，則還有許多功課得做。
不能不提的延伸閱讀即是2019年德國導演韋納荷索的《家庭羅曼史有限公司》（Family Romance, LLC.），這部劇情和記錄類型混融的電影，講的不只是這個題材，荷索的對象正是當時日本最有名出租公司（即電影片名），主演的是公司創辦人和經營者石井裕一。他在電影中飾演自己，因此也就是「飾演自己之飾演（被租用的）關係人」。
石井裕一的公司取自佛洛依德的論文《浪漫家庭神經病學》，指出當原生家庭無法滿足孩子的期望，他們會幻想出某種更為完美的家人樣貌。我們或也懷抱這份心情面對顛躓的人生，期望做出彌補或取代。這個出租服務所來自的源頭是非常悲傷的，無論就實質或抽象意義皆然。
延續荷索的紀錄片策略，《家庭羅曼史有限公司》技術看來也相當粗糙；作者沒有要帶你沉浸入那些情境（否則換你接著入戲，連鎖性的戲假情真，將永遠無法看清這件事），而是由此勾勒某種現世結構，思考「人/角色」在這些網格的進出，與所有可能催生的意義。
這是《日租家庭》所沒有要採行的路徑，卻同樣值得我們在看完電影後繼續思考。
