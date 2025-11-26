《明日方舟》合作7-11推出聯名飲品與門市限定主題日，店內購點儲值加碼送虛寶

由龍成網路代理營運的新型態戰術攻防 RPG《明日方舟》今（26）日宣布，Side Story「眾生行記」活動將於11月28日登場，並開放一系列活動及限定尋訪「佈道自由」。此外，官方也宣布與全台 7-ELEVEN 展開限時聯名活動！活動自 2025 年11 月 26 日起至 12 月23 日止，全台 7-ELEVEN 門市將陸續上架「iseLect × 明日方舟」6款聯名飲品，並推出MyCard儲值加碼優惠活動，部分門市將舉辦限定主題日，邀請博士一同前往7-ELEVEN限定店開派對、領虛寶、拍照打卡，引爆羅德島能量！

（來源：明日方舟官方提供）

購買iseLect 指定聯名飲品，7-ELEVEN限定主題傢俱一次入手

凡於活動期間至全台7-ELEVEN門市購買「iseLect x 明日方舟」指定聯名飲品任意 3 瓶，即可獲得《明日方舟》虛寶序號（內含 7-ELEVEN 聯動限定傢俱）。

【虛寶內容】

A賞(機率5%)：龍門幣*30,000、高級作戰記錄*30、技巧概要·卷2*30、採購憑證*30、7-ELEVEN聯動傢俱*1

B賞(機率20%)：龍門幣*20,000、傢俱零件*100、中級作戰記錄*20、7-ELEVEN聯動傢俱*1

C賞(機率75%)：龍門幣*10,000、中級作戰記錄*10、7-ELEVEN聯動傢俱*1

【兌換説明】

序號兌換期間：2026/3/31 23:59前；虛寳内容分為A賞(5%)、B賞(20%)、C賞(75%)三個等級，隨機獲得。 一組序號限使用一次；同一帳號A賞、B賞序號僅可兌換一次，C賞序號最多限兌換6次。 7-ELEVEN聯動傢俱僅可兌換一次，無法重複兌換。

到7-ELEVEN儲值MyCard領額外虛寶

活動期間至7-ELEVEN購買MyCard指定點數並成功儲值至《明日方舟》帳號即可獲得額外虛寶獎勵。

￮ 購買170 點：龍門幣x10000 + 初級作戰記錄x20

￮ 購買420 點：龍門幣x20000 + 技巧概要·卷1x15 + 技巧概要·卷2x10

*虛寶獎勵將於 5 個工作日內發送！

（來源：明日方舟官方提供）

北中南四大主題門市「博士出勤日」正式開跑！

這次不只喝得到，還能拍得到！《明日方舟》攜手 7-ELEVEN 打造四間超吸睛的主題聯動店，讓博士們一踏入店內，就宛如走進《明日方舟》的世界！

（來源：明日方舟官方提供）

【主題門市情報】

7-ELEVEN 台北大饌門市：台北市士林區大東路35號

7-ELEVEN 台北南西門市：台北市大同區南京西路316號

7-ELEVEN 台中逢大一門市：台中市西屯區文華路100號

7-ELEVEN 高雄門市：高雄市前鎮區復興三路116號

此外，聯動期間周末，將於主題聯動門市舉辦「博士出勤日」主題活動，邀請博士到店同歡！

「博士出勤日」主題日舉辦日期一覽:

11/29、11/30：台北- 大饌門市

12/6、12/7：台中- 逢大一門市

12/13、12/14：台北- 南西門市、高雄 - 高雄門市 同日狂歡!!

現場活動搶先看

🔺開派集章令：主題日當天，聯動門市將設置專屬戳章，博士們可自由收集蓋印。若沒有自備明信片，也可於現場出示《明日方舟》官方 Facebook 追蹤畫面，向工作人員免費領取。

🔺博士打卡報到：於現場與主題牆或Coser合照打卡，即可獲得一瓶iseLect聯動飲品(不挑口味)，與朋友一同打卡並互相標記對方，還能另外獲得一份聯動限定小禮物。

🔺選飲開派加碼送：活動日購買iseLect聯動飲品指定品項三瓶，並出示《明日方舟》遊戲UID，即可加碼獲得「限量手提飲料籃」及「聯動限定貼紙」。

🔺Coser互動遊戲合影 ：近距離與幹員互動，解鎖隱藏小任務，就有機會獲得隱藏小驚喜。

（來源：明日方舟官方提供）

「冬季慶典」，SideStory「眾生行記」活動開啟

活動期間將開放「眾生行記」活動關卡，玩家可透過活動關卡作戰、製銃師之夜、活動任務及活動商店兌換獲取相關活動獎勵，活動關卡將進行分段式開啟：

<第一段>開放時間：11月28日 16:00 ~ 12月19日 03:59

<第二段>開放時間：12月5日 16:00 ~ 12月19日 03:59

<第三段>開放時間：12月12日 16:00 ~ 12月19日 03:59

（來源：明日方舟官方提供）

【佈道自由】限定尋訪開啟

活動時間：11月28日 16:00 ~ 12月12日 03:59

活動期間【限定尋訪·慶典】-【佈道自由】尋訪開啟，該尋訪中以下幹員出現率上升

★★★★★★：新約能天使 [限定] \ 蕾繆安（佔6★出率的70%）

★★★★★★：維什戴爾 [限定] \ 塑心 [限定] \ 繆爾賽思[限定] （在6★剩餘出率【30%】中以5倍權值出率提升）

★★★★★：聆音（佔5★出率的50%）

活動期間，玩家每日可在【佈道自由】限定尋訪中免費進行一次尋訪

活動推薦月卡贈送

活動時間：2025年11月28日16:00 - 2026年1月3日03:59

活動期間內，玩家每日登入可領取合成玉*200、緊急理智加強劑*1，總共可領取30次

（來源：明日方舟官方提供）

新裝限時上架

活動時間：11月28日 16:00 ~ 12月26日03:59

活動期間以下幹員新增時裝將在時裝商店上架並進行限時販售：

【忒斯特收藏】系列 - 超新星- 維什戴爾

【忒斯特收藏】系列 - 至虔者榮光 - 空弦

【命途迭代】系列 - 蒼茫怒號- 瑪恩納

【鬥爭血脈】系列 - 審判日- 菲亞梅塔

【時代】系列 - 湖畔歌者- 曉歌

【成就之星】系列 - 永恆玩家- 水月

《明日方舟》x 7-ELEVEN 聯名活動以及冬季慶典系列活動已於今日正式推出，歡迎加入官方社群，掌握最新活動訊息。

