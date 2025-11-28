《明日方舟：終末地》全面測試開跑，新增九位可玩角色遊玩體驗高達50小時

由鷹角網絡出品的 3D 即時策略 RPG《明日方舟：終末地》於今（28）日宣布，全面測試正式開啟，現已開放PC及Android、iOS 手機平台；PS5版本測試將於12月12日上線。

（來源：明日方舟：終末地官方提供）

九位全新幹員登場，提升戰術陣容

本次角色新增9位全新幹員，包括六星幹員艾爾黛拉、駿衛和別禮，其中戰鬥系統也進行了重製，包括改進角色連擊技能和能力，同時在Boss戰也進行了諸多調整，將帶給玩家更豐富的遊戲體驗。

（來源：明日方舟：終末地官方提供）

（來源：明日方舟：終末地官方提供）

（來源：明日方舟：終末地官方提供）

全面測試內容量達 50 至 60 小時，動畫、UI全面優化

本次全面測試版本內容規模大幅擴充，預計提供50至60小時的遊玩體驗。其中包含全新的過場動畫、重新構思的故事章節、強化後的戰鬥系統，以及多個可探索的新區域。

此外，自動化工業複合體（AIC）已建成並進一步擴建，新增物品製作等核心功能，為玩家提供更深度的策略選擇。同時，拍照模式、隊友引導、偵測功能等也有顯著提升，讓玩家體驗更順暢，沉浸感大幅提升。

「武陵城」新區域開放，融合東方美學與未來主義氛圍

玩家在劇情中的每一次選擇都將影響故事走向，而這種分支式的劇情結構進一步增強了敘事沉浸感。全新開放的「武陵城」區域則融合東方美學與未來主義風格，打造出獨特且層次豐富的冒險場景，為玩家帶來更多元的探索體驗。

全面測試正式開啟，PS5版本測試將在12月12日開放

玩家可登入《明日方舟：終末地》官方網站，點選「資格查詢」按鈕查詢是否符合測試資格。被選取的使用者將收到包含下載說明的郵件。 PlayStation 5平台的測試內容與PC平台相同，將於12月12日開啟。

此外，PC 與行動裝置之間的資料可以同步，讓您隨時隨地暢玩遊戲。遊戲支援七種語言：韓語、英語、日語、簡體中文、繁體中文、西班牙語和俄語。測試結束日期將另行公佈，測試結束後所有資料將會重置。

《明日方舟：終末地》目前已開放雙平台商店預約，全球預約里程碑同步開啟，預約里程碑解鎖至對應階段且全球官方社媒關注數達指定數量後，玩家即可獲得5星幹員【晝雪】、【基礎尋訪憑證】×20、5星武器【終點之聲】等獎勵。《明日方舟：終末地》預計2026年初全球同步發行，將登陸 PlayStation5、PC 和Android、iOS 手機平台，更多內容請鎖定官方網站及官方社群掌握最新消息。

