《明日方舟：終末地》懶人包：開服時間、PC下載、虛寶兌換碼、要刷角色首抽嗎？

由鷹角網路出品、艾瑞爾代理的 3D 即時策略 RPG《明日方舟：終末地》於 2026 年 1 月 22 日正式展開全球公測！本作主打「即時小隊戰鬥」結合「自動化基地建設」玩法，編輯以下幫各位玩家整理懶人包，包含遊戲的上市開服時間、各平台包含 PC、iOS、Android 等預下載網址、虛寶兌換碼、玩法內容及是否需要刷首抽等封測玩家體驗心得。

（圖源：明日方舟：終末地）

《明日方舟：終末地》重點資訊

公測開服上線時間：1 月 22 日 11:00

廣告 廣告

遊戲預載時間：1 月 20 日 10:00

遊戲平台：PlayStation5、PC、Android、iOS、Epic（相同帳號資料存檔可互通）

遊戲下載網址：PlayStation5、官方 PC 版、App Store、Google Play、Epic

官方 Discord：https://discord.com/invite/akendfield

虛寶兌換碼（公測後開放兌換 1 月 29 日 23 : 59 過期）：

RETURNOFALL

ALLFIELD

ENDFIELDGIFT

《明日方舟：終末地》遊戲特色與玩法

《明日方舟：終末地》遊戲採免費遊玩加內購模式，背景設定在《明日方舟》宇宙中的新星球塔衛二（Talos-II），玩家將扮演「終末地工業」的管理員帶領小隊探索荒野、對抗異常現象並推進主線劇情，融合了科幻世界觀與豐富角色敘事。

（圖源：明日方舟：終末地）

在玩法層面，《明日方舟：終末地》不再是傳統塔防，而是結合開放世界探索、即時動作戰鬥與基地建設管理的跨類型體驗。玩家在塔衛二星球上自由探險、收集資源並建立前哨和工廠設施，這些設施能自動生產與加工資源、完成派送任務及支援主線任務，形成類似《Factorio》《Satisfactory》的工業循環與資源佈局機制。這種建設與經濟管理系統與經典ARPG角色養成融合，讓遊戲不只是打怪，更要規劃整個生產與物流流程以支援探索與戰鬥。

（圖源：明日方舟：終末地）

（圖源：明日方舟：終末地）

戰鬥上採用最多四名幹員同時上場、可自由切換操作的即時戰鬥系統，玩家需透過閃避、普攻及技能合理搭配來擊敗敵人；幹員之間存在技能連攜與屬性反應等互動機制，強調配隊策略與技能搭配順序，而不只是單一角色的操作。遊戲亦在測試版本中逐步調整戰鬥，如取消了過去的指向技操作，改為更流暢的自動鎖定攻擊與技能觸發系統，提升戰鬥直覺性。

（圖源：明日方舟 終末地）

《明日方舟：終末地》要刷角色首抽嗎？遊戲玩起來會很肝嗎？

根據參與《明日方舟：終末地》最終測試的玩家回饋，遊戲整體設計對玩家較為友善，甚至不需要花時間刷首抽，除非想挑戰極高難度的關卡，否則無需刻意追求頂級角色，常規陣容足以應付大部分內容，培養壓力較小。

根據官方前瞻情報，包含公測福利總計 135 抽，並對前期養成難度進行下調，優化了材料獲取途徑，同時遊戲的限定池與當期 UP 的保底機制也做得很明確（80 抽內必出 6 ★、120 抽內必得當期 UP 6 ★ 等），在新手流程偏長（約半小時一輪）的情況下，不如放棄刷首抽，早早開始培養自己的隊伍。

（圖源：明日方舟：終末地）

（圖源：明日方舟：終末地）

在日常體驗上，完成主線後的基礎日常耗時大概是 10 ~ 30 分鐘，但地圖探索等深度內容可消耗大量時間。由於遊戲無 PVP，玩家普遍建議不用太追趕進度，可依自身節奏享受探索與養成樂趣就好。