《明日方舟：終末地》新手必看攻略：開服角色推薦排行

《明日方舟：終末地》開服後，角色培養方向肯定是不少新手玩家最關心的問題之一，相較於單純追求高稀有度，本作更重視角色是否具備「長期泛用性」、「能否成為隊伍核心」以及「是否能跨體系使用」等。依目前版本玩家實測結果與心得分享，以下整理現階段適合新手參考的角色強度推薦，依照整體強度分為 T0、T1、T2 等級，幫助玩家一次掌握培養優先順序！

（圖源：明日方舟 終末地）

明日方舟：終末地 角色強度推薦排行

T0｜版本核心，幾乎所有隊伍都能圍繞

萊萬汀

開服直衝有她的卡池就對了！！！火屬性主力輸出的代表角色，清怪與周回效率極高，對推圖速度幫助顯著。雖然對配隊有一定要求，隊伍彈性略低，但就輸出效率而言仍屬版本頂級。

（圖源：明日方舟 終末地）

駿衛

物理體系的關鍵中樞角色，兼具穩定輸出與技能資源（SP）循環能力，能明顯改善物理隊的戰鬥節奏，只要以物理輸出為主，駿衛幾乎都是長期核心。

（圖源：明日方舟 終末地）

潔爾佩塔

公認的泛用型輔助核心，集結聚怪、增傷、減抗與元素協同等多種功能，能直接放大整體隊伍輸出效率，不論火、冰或物理體系都能搭配，是從開荒到後期都不易被取代的角色。

（圖源：明日方舟 終末地）

艾爾黛拉

新手簽到 14 天就可以入手的強角（所以最好保佑不要先抽到她），治療量與續航可靠，同時還能提供增益/削弱類輔助，讓隊伍在推圖、打王、越級挑戰時都更不容易翻車。

（圖源：明日方舟 終末地）

T1｜強度出色，但較吃體系或關卡

伊馮

偏向單體輸出的角色，在王關或高血量敵人戰中表現突出，但對群清怪能力有限，通常需要隊友補足範圍傷害。

（圖源：明日方舟 終末地）

別禮

冰屬性爆發型輸出，前中期數值亮眼、操作直觀，適合喜歡高爆發打法的玩家。不過定位仍屬純輸出，後續可能面臨競爭。

（圖源：明日方舟 終末地）

餘燼

以生存與穩定性見長，能有效提高隊伍容錯率，對新手相當友善，但對輸出上限的直接提升較有限。

（圖源：明日方舟 終末地）

T2｜可用但非核心，容易被替代

黎風

穩定的物理輸出角色，前期推圖表現尚可，但缺乏不可取代性，隨著角色池擴充，後期較容易被更高效率的角色取代。

（圖源：明日方舟 終末地）

佩麗卡

實用的功能型角色，能在前期補位，但整體影響力有限，多半僅在特定情境出場。