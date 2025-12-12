《明日方舟：終末地》確定1月22日公測，TGA 2025新預告曝光

由鷹角網絡出品的3D即時策略 RPG《明日方舟：終末地》，官方於今(12)日宣佈，將於2026年1月22日開啟全球公測，屆時將登陸PlayStation5、PC、App Store、Google Play等平台。

（來源：鷹角網路官方提供）

全新宣傳片於 TGA 首度曝光，收錄 OneRepublic 原創曲目

《明日方舟：終末地》將於 The Game Awards 活動中首度公開全新宣傳片，並同步釋出由 OneRepublic 為本次發佈特別創作與演唱的原創配樂《Give Me Something》，為玩家帶來全新視聽體驗。

宣傳片中將OneRepublic的精彩演唱與遊戲如電影般的過場動畫相融合，展現了塔衛二（Talos-II）的獨特基調、宏大規模和開拓區風貌。透過風格化的視覺呈現與遊戲標誌性的特效，整支影片以MV般的形式展現遊戲世界觀的氛圍，並預告《明日方舟：終末地》即將於明年初正式登場。

全球預約數量持續增長，全面測試優化遊戲體驗

《明日方舟：終末地》全球預約數突破 3,000 萬之際，官方同步宣佈了公測日期，展現了遊戲在全球範圍內快速攀升的聲勢。

為了迎接正式版本的到來，遊戲官方近期邀請玩家參與體驗「全面測試」，為玩家呈現了迄今為止最完善的遊戲內容。本次測試引入了重新構思的故事章節、過場動畫、優化後的戰鬥系統，以及一個嶄新可探索區域—「武陵城」，這也延續了團隊一直以來的理念：持續透過社群玩家的回饋，來持續優化遊戲體驗。

《明日方舟：終末地》是《明日方舟》（下載量已突破1億）的衍生作品，遊戲為玩家們呈現了全新的開拓區劇情，並構建了一個以探索、即時策略戰鬥和基地建設為核心的世界。玩家可以指揮最多由四名幹員組成的隊伍，在快節奏的戰鬥中，巧妙運用技能、傷害協同和戰術配合，取得勝利。

（來源：鷹角網路官方提供）

橫跨多個國際展會亮相，終末地迎來全球公測倒數

過去一年間，《明日方舟：終末地》於多場國際大型展會中陸續公開遊戲實機演示，包含 Anime Expo、Japan Expo、Gamescom，以及近期的 Apple 發表會（首次展示手機端實機畫面），將塔衛二獨特的世界風貌完整呈現於全球玩家面前。

（來源：鷹角網路官方提供）

《明日方舟：終末地》將於 2026 年1 月 22 日全球同步公測，屆時將採用免費遊玩模式，並提供遊戲內購項目。更多內容請鎖定官方網站及官方社群掌握最新消息。

