《明日方舟：終末地》迷因梗「菲比拉電線」到底是什麼？根本非遊戲內角色 本人來自《鳴潮》
鷹角網路的《明日方舟：終末地》在 1 月 22 日正式上市，沒想到在社群迅速出現「菲比拉電線」迷因，但事實上，菲比根本就不是來自《明日方舟：終末地》的角色，而是庫洛遊戲《鳴潮》旗下人物，這個引起玩家熱議的這個事件到底怎麼來的？本篇整理快速帶你瞭解。
事件的源頭，來自《明日方舟：終末地》實際遊玩流程中的「供電」設計，玩家在開荒、佔領據點與啟動設施時，必須頻繁鋪設中繼塔並拉設電力線路，才能推進後續內容。由於電力距離受限，且相關流程在前中期反覆出現，部分玩家認為該設計佔據了過多遊戲時間，與宣傳中強調的戰鬥與探索節奏有落差，「拉電線」因此成為社群集中吐槽的關鍵字。
而菲比的 Q 版表情包早在《明日方舟：終末地》推出前，就已常被韓國論壇 arca.live 使用與，後來被簡中玩家搬運、二創跟 AI 生成，常被用於表現「被迫工作」「無奈配合」等情境，因此當玩家需要用一張圖吐嘈「又在拉電線」的玩法時，菲比就這樣成為了素材，後續也迅速被改字、轉傳等。
不過隨著相關迷因梗圖突破原本的玩家圈，問題也出現了！沒接觸過《明日方舟：終末地》或《鳴潮》的玩家，在只看到圖像與關鍵字的情況下，竟然誤以為菲比是《終末地》角色，這個錯誤的訊息也越傳越開，從單純的玩笑變成一種爭議（？）現象。
簡單來說，就是因為《明日方舟：終末地》玩法上被網友拿《鳴潮》角色開玩笑，結果最後越傳越開，甚至有人誤以為《明日方舟：終末地》有菲比這個角色，因此入坑的…故事。後續爭議點是，有人認為拿其他遊戲的角色來這樣「文化入侵」，甚至變成迷因比遊戲還紅不是件好事，但也有一派表示這只是單純玩梗，也沒有貶低遊戲，不用太嚴肅看待。
