《明日方舟：終末地》1月22日全球公測，登陸 PC、PlayStationⓇ5 、APP Store 與 Google Play等平台

由鷹角網絡研發、艾瑞爾代理的3D即時策略RPG《明日方舟：終末地》，於今（22）日正式宣布，遊戲已於全球同步公測，正式登陸PlayStation®5、PC、App Store與Google Play等平台，本作採免費遊玩制，並支援帳號進度跨平台共享。此前，《明日方舟：終末地》遊戲預約人數全球已突破 3,500 萬，官方為慶祝全球公測，將贈送玩家一系列登入獎勵與里程碑預約獎勵。

支援跨平台遊玩，玩法全面升級

《明日方舟：終末地》為《明日方舟》研發團隊推出的最新作品（《明日方舟》全球累計下載量已突破1億次）。本次公測不僅象徵該IP首次跨足手機平台之外的領域，也將其標誌性的深度策略玩法，全面延伸至主機與 PC平台。

遊戲為玩家帶來嶄新的開拓區劇情與世界觀，核心玩法聚焦於探索、即時策略戰鬥與基地建設。玩家可指揮最多由四名幹員組成的小隊，在節奏明快的戰鬥中靈活運用技能配置、傷害協同與戰術配合，逐步克服挑戰，體驗策略層次豐富的戰鬥樂趣。

《明日方舟：終末地》公測PV：https://www.youtube.com/watch?v=Vof0M3X34EY

《明日方舟：終末地》幹員敘事 「萊萬汀：覺醒」：https://www.youtube.com/watch?v=o1DJRrSWpVc

製作人-海貓分享開發心路歷程，致力打造獨具風格的策略體驗

鷹角網絡創始人兼《明日方舟：終末地》製作人-海貓，於訪談中分享了本作的開發歷程和核心理念，

他表示：

「將《明日方舟》這個IP帶入3D空間，於我個人而言是一個重要的里程碑。作為開發者，從2D到3D的跨越絕非易事，從一開始，我們就知道不想做出與市面上其他作品相似的產品。因此，我們專注於自己真正熱愛的玩法內容——工廠自動化，並決心將這個概念貫徹到底。這個過程中我們花費了很長時間，也投入了大量心力，才終於打造出如今大家所看到的《明日方舟：終末地》。」

「我相信玩家們之所以支持我們的遊戲，是因為他們能感受到其中的品質與用心。我希望你們能夠享受遊戲體驗，也期待聽到你們的反饋，與大家繼續攜手打造這款作品。」

探索塔衛二世界，體驗豐富玩法樂趣

故事圍繞著「管理員」展開——這位自多年沉睡中甦醒的傳奇守護者，駐守於軌道飛船總部「帝江號」，肩負起領導終末地工業、重建秩序的重任。

在塔衛二（Talos-II）這顆星球上，玩家將操作集成工業系統（AIC），於荒野中逐步建設工業系統與電力網絡。作為終末地工業的管理員，玩家不僅需要妥善管理各項設施，還需抵禦有組織的劫掠者部落，守護文明環帶，同時深入調查由你親自下達的「零號委託」背後所隱藏的真相。

核心特色

▍探索塔衛二的荒野世界

踏上塔衛二遼闊壯麗的工業地貌，帶領終末地工業在這顆星球上開拓邊界、化解危機，並逐步揭開未解之謎。

▍參與即時戰術小隊作戰

指揮四人幹員戰術小隊，協同施展強力連攜技。巧妙搭配幹員們的技能及戰術協同，透過連續戰鬥交互大幅提升傷害。

▍構建自動化生產線

掌握集成工業系統（AIC），在荒野上建立自動化生產線。可遵循藍圖或自由設計，自主生產從高階裝備到醫療物資的各類資源，建立支援終末地工業拓展所需的產業支柱。

▍坐鎮軌道指揮中心

駐守於軌道飛船總部「帝江號」，領導終末地工業。建設並升級艙室，與幹員建立信賴。接待訪客，發掘獨特的敘事篇章。

最新圖形技術應用，沉浸體驗全面升級

《明日方舟：終末地》採用最新圖形技術，包含原生支援120幀畫面表現、真實的雪地行走效果、環境水坑反射等多項視覺效果。玩家亦可獨立開關 NVIDIA DLSS 超級解析度與幀生成功能。遊戲於PC 與移動平台均支援即插即用，完整相容PlayStation（DualSense 與 DualShock）及Xbox控制器，並搭載觸覺回饋功能，帶來更具沉浸感的操作體驗。

欲了解更多遊戲相關資訊，請持續鎖定《明日方舟：終末地》官方網站及官方社群。

※《明日方舟：終末地》官方網站：https://endfield.gryphline.com/zh-tw

※《明日方舟：終末地》官方Facebook：https://www.facebook.com/ArknightsEndfieldZHT

※《明日方舟：終末地》官方X社區：https://x.com/AKEndfieldZHT

※《明日方舟：終末地》Apple Store：https://apps.apple.com/tw/app/arknights-endfield/id6752642477

※《明日方舟：終末地》GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gryphline.endfield.gp

