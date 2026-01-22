《明日方舟：終末地》1月22日全球公測，登陸 PC、PlayStationⓇ5 、APP Store 與 Google Play等平台
由鷹角網絡研發、艾瑞爾代理的3D即時策略RPG《明日方舟：終末地》，於今（22）日正式宣布，遊戲已於全球同步公測，正式登陸PlayStation®5、PC、App Store與Google Play等平台，本作採免費遊玩制，並支援帳號進度跨平台共享。此前，《明日方舟：終末地》遊戲預約人數全球已突破 3,500 萬，官方為慶祝全球公測，將贈送玩家一系列登入獎勵與里程碑預約獎勵。
支援跨平台遊玩，玩法全面升級
《明日方舟：終末地》為《明日方舟》研發團隊推出的最新作品（《明日方舟》全球累計下載量已突破1億次）。本次公測不僅象徵該IP首次跨足手機平台之外的領域，也將其標誌性的深度策略玩法，全面延伸至主機與 PC平台。
遊戲為玩家帶來嶄新的開拓區劇情與世界觀，核心玩法聚焦於探索、即時策略戰鬥與基地建設。玩家可指揮最多由四名幹員組成的小隊，在節奏明快的戰鬥中靈活運用技能配置、傷害協同與戰術配合，逐步克服挑戰，體驗策略層次豐富的戰鬥樂趣。
《明日方舟：終末地》公測PV：https://www.youtube.com/watch?v=Vof0M3X34EY
《明日方舟：終末地》幹員敘事 「萊萬汀：覺醒」：https://www.youtube.com/watch?v=o1DJRrSWpVc
製作人-海貓分享開發心路歷程，致力打造獨具風格的策略體驗
鷹角網絡創始人兼《明日方舟：終末地》製作人-海貓，於訪談中分享了本作的開發歷程和核心理念，
他表示：
「將《明日方舟》這個IP帶入3D空間，於我個人而言是一個重要的里程碑。作為開發者，從2D到3D的跨越絕非易事，從一開始，我們就知道不想做出與市面上其他作品相似的產品。因此，我們專注於自己真正熱愛的玩法內容——工廠自動化，並決心將這個概念貫徹到底。這個過程中我們花費了很長時間，也投入了大量心力，才終於打造出如今大家所看到的《明日方舟：終末地》。」
「我相信玩家們之所以支持我們的遊戲，是因為他們能感受到其中的品質與用心。我希望你們能夠享受遊戲體驗，也期待聽到你們的反饋，與大家繼續攜手打造這款作品。」
探索塔衛二世界，體驗豐富玩法樂趣
故事圍繞著「管理員」展開——這位自多年沉睡中甦醒的傳奇守護者，駐守於軌道飛船總部「帝江號」，肩負起領導終末地工業、重建秩序的重任。
在塔衛二（Talos-II）這顆星球上，玩家將操作集成工業系統（AIC），於荒野中逐步建設工業系統與電力網絡。作為終末地工業的管理員，玩家不僅需要妥善管理各項設施，還需抵禦有組織的劫掠者部落，守護文明環帶，同時深入調查由你親自下達的「零號委託」背後所隱藏的真相。
核心特色
▍探索塔衛二的荒野世界
踏上塔衛二遼闊壯麗的工業地貌，帶領終末地工業在這顆星球上開拓邊界、化解危機，並逐步揭開未解之謎。
▍參與即時戰術小隊作戰
指揮四人幹員戰術小隊，協同施展強力連攜技。巧妙搭配幹員們的技能及戰術協同，透過連續戰鬥交互大幅提升傷害。
▍構建自動化生產線
掌握集成工業系統（AIC），在荒野上建立自動化生產線。可遵循藍圖或自由設計，自主生產從高階裝備到醫療物資的各類資源，建立支援終末地工業拓展所需的產業支柱。
▍坐鎮軌道指揮中心
駐守於軌道飛船總部「帝江號」，領導終末地工業。建設並升級艙室，與幹員建立信賴。接待訪客，發掘獨特的敘事篇章。
最新圖形技術應用，沉浸體驗全面升級
《明日方舟：終末地》採用最新圖形技術，包含原生支援120幀畫面表現、真實的雪地行走效果、環境水坑反射等多項視覺效果。玩家亦可獨立開關 NVIDIA DLSS 超級解析度與幀生成功能。遊戲於PC 與移動平台均支援即插即用，完整相容PlayStation（DualSense 與 DualShock）及Xbox控制器，並搭載觸覺回饋功能，帶來更具沉浸感的操作體驗。
欲了解更多遊戲相關資訊，請持續鎖定《明日方舟：終末地》官方網站及官方社群。
※《明日方舟：終末地》官方網站：https://endfield.gryphline.com/zh-tw
※《明日方舟：終末地》官方Facebook：https://www.facebook.com/ArknightsEndfieldZHT
※《明日方舟：終末地》官方X社區：https://x.com/AKEndfieldZHT
※《明日方舟：終末地》Apple Store：https://apps.apple.com/tw/app/arknights-endfield/id6752642477
※《明日方舟：終末地》GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gryphline.endfield.gp
以上訊息由魔競娛樂提供
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 36則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 8則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 54則留言
日幣甜甜價要快換？達人搖頭「1類人不需要」 2招補回匯差
日圓近來不斷貶值，不少民眾趁低點搶換日幣，計畫到日本旅遊。但日本旅遊達人林氏璧表示，如果只是偶爾去一次日本，不用特別先買日幣，其實只要靠回饋高的信用卡及優惠券，就可以補足匯差。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 59則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 19則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 20則留言