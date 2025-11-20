《星光》男星唱歌出現鼻音「確診鼻內有腫塊」 緊急就醫狀況曝光

徐暐發現鼻腔長腫塊，急做切片檢查。（圖／翻攝自徐暐翔IG）

徐暐翔曾入圍金曲最佳新人，他的唱功早在選秀節目時代就獲得肯定，曾拿下《華人星光大道3》的亞軍，近日他正緊鑼密鼓地錄製第二張個人專輯，沒想到日前重感冒後，發現鼻子裡面有腫塊，幸好腫塊是良性的，決定先停工等到聲音好轉再錄音。

他在社群透露，9月底時重感冒，出現喉嚨發炎、咳嗽、鼻涕倒流的症狀，後續感冒雖然已經康復，但唱歌時卻一直有鼻音，醫生幫他做內視鏡，發現鼻子裡有一個腫塊，馬上轉診到台大醫院進行切片檢查，當天居然是他的生日，讓他的心情混亂又自責。

廣告 廣告

他坦言在等待報告期間，都希望隔天起床鼻音就會消失，雖然願望一直沒有成真，但幸好檢查結果出爐，腫塊是良性的，原因是長期鼻涕導流導致淋巴組織增生，可透過手術解決，跟公司討論後他決定先取錄音行程，先好好治療，再來進行第二張專輯的錄音。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導