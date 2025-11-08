《星光大道》女星遭小16歲國手老公家暴「恐怖過程曝光」！ 數度劈腿人妻好友 心死談離婚

44歲歌手安歆澐控訴遭小16歲國手老公家暴，甚至還偷吃閨密人妻友。（翻攝自安歆澐臉書）

安歆澐因參加《超級星光大道》踏入演藝圈，2019年跟小16歲的國手老公莊英杰結婚，曾誇讚老公的性能力很強，沒想到這段婚姻越來越變調，老公數次婚內出軌被她抓包之外，4月更是動手將她勒暈，讓她心死決定離婚，兩人現在正在打離婚官司。

根據《三立新聞網》報導，安歆澐的國手老公莊英杰劈腿她的人妻朋友，多次被她抓包，她難過的說「我給過他們太多機會，中間也出來談判過，還簽和解協議，結果他們一直藕斷絲連違約，那就必須付出代價。」

而家暴一事，安歆澐曾在節目《大老闆聯盟》時說過，一年多前，國手老公莊英杰因為比賽落選又得腦膜炎，失意導致性情大變，曾多次酒後失控，拿菜刀砍冰箱，4月甚至在車上動手要勒暈她，讓她心死，決定要離婚。

安歆澐也說，因為數次報警，所以鄰居都知道他們的婚姻已經出問題，對於國手老公莊英杰的暴力相對，她覺得相當難過，她表示「其實他也跟我懺悔過，但我覺得他需要好好去看心理醫生，因為一個正常人根本不可能會這樣對自己的妻子行凶。」

