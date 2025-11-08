《星光大道》女星遭小16歲國手老公家暴「恐怖過程曝光」！ 數度劈腿人妻好友 心死談離婚
安歆澐因參加《超級星光大道》踏入演藝圈，2019年跟小16歲的國手老公莊英杰結婚，曾誇讚老公的性能力很強，沒想到這段婚姻越來越變調，老公數次婚內出軌被她抓包之外，4月更是動手將她勒暈，讓她心死決定離婚，兩人現在正在打離婚官司。
根據《三立新聞網》報導，安歆澐的國手老公莊英杰劈腿她的人妻朋友，多次被她抓包，她難過的說「我給過他們太多機會，中間也出來談判過，還簽和解協議，結果他們一直藕斷絲連違約，那就必須付出代價。」
而家暴一事，安歆澐曾在節目《大老闆聯盟》時說過，一年多前，國手老公莊英杰因為比賽落選又得腦膜炎，失意導致性情大變，曾多次酒後失控，拿菜刀砍冰箱，4月甚至在車上動手要勒暈她，讓她心死，決定要離婚。
安歆澐也說，因為數次報警，所以鄰居都知道他們的婚姻已經出問題，對於國手老公莊英杰的暴力相對，她覺得相當難過，她表示「其實他也跟我懺悔過，但我覺得他需要好好去看心理醫生，因為一個正常人根本不可能會這樣對自己的妻子行凶。」
Yahoo奇摩關心您：拒絕暴力，尊重身體自主權。若懷疑家庭成員遭受身體虐待、精神虐待，請尋求以下管道協助：
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
※ 社會安全網—網路通報專區
※ 各縣市政府家庭暴力及性侵害防治中心
