《星廚之戰》淘汰名單大爆冷！ 陳庭妮震驚當場落淚

安心亞與主廚 Will高郁皓在《星廚之戰》最新一集中首度合作，錄影現場卻意外不斷，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」而最新的晉級與淘汰名單也出爐，結果大爆冷門，結果令在場眾人無不震驚。

安心亞首度和主廚 Will高郁皓合作（圖／華視）

本週節目迎來「時間的味道」挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再度聯手，面對艱深題目，主廚Jessica決定「鋌而走險」，以自己擅長的墨西哥料理應戰，並首次挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」。

負責調酒的林予晞興奮分享：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」未料正式競賽時，預備好的冰塊卻不翼而飛，讓她激動大喊：「我要殺人了！」情急之下只好改用製作單位的大冰磚，甚至徒手鑿冰，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」

主廚Jessica(左起)、林予晞。林予晞自爆試菜試到狂拉（圖／華視）

本輪競賽經過三位主廚評審嚴格評分後，最新的晉級與淘汰名單出爐。然而，本次淘汰名單竟大爆冷門！兩組在節目中人緣佳、表現穩定亮眼的主廚與明星廚助意外出局，讓現場所有參賽者震驚不捨。

被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，這一幕感人的畫面讓現場眾人泣不成聲。面對低氣壓的氛圍，評審何順凱也忍不住安慰：「覺得每個人都很勇敢，或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」這句話給予淘汰者極大的力量，也為這場充滿淚水的競賽劃下溫暖句點。