《星廚之戰》至今最嚴重失誤！ 施捷夫當場落淚嚇壞胡宇威

《星廚之戰》進入六強廝殺，14日即將播出的最新一集，姚淳耀和主廚Will高郁皓因上回競賽結果，不幸雙雙落入危險名單中，兩人堅定對視喊出「我們一定要拿第一名！」展現出勢在必得的決心。另一方面，與胡宇威搭檔的主廚施捷夫，竟意外發生賽事以來最嚴重失誤，自責到當場落淚。

施捷夫（左起）、胡宇威。胡宇威在料理中的靈活應變能力，讓施捷夫主廚大讚（圖／華視）

本周競賽主題為「搭餐酒」，需至少做出一道餐點搭配純飲威士忌。林予晞第一次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰將蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚 (Haggis)」變換形式，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現。沒想到事後林予晞才自爆，自己其實「非常不敢吃內臟」，但在討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全說不出口拒絕，不安又愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起！我跟你撒謊了。」

廣告 廣告

林予晞自爆向鄭淳豪主廚撒謊（圖／華視）

從節目開播至今，胡宇威首度告別默契滿分的舊搭檔鄭淳豪，本周改與主廚施捷夫聯手挑戰難度極高的鴨肉料理。胡宇威在料理中的靈活應變能力，讓施捷夫主廚大讚：「我們之間不太需要磨合，因為他的能力太棒了！」不料比賽到最後三分鐘時鴨肉出爐，主廚施捷夫意外發現鴨肉烹調狀態不佳，但時間緊迫已無法補救。

施捷夫犯錯自責淚崩嚇壞胡宇威 （圖／華視）

施捷夫瞬間情緒潰堤，背對鏡頭啜泣，自責落淚道：「這是我比賽到現在，我認為最嚴重的一個失誤」，並表示當下懊惱到想找洞鑽。面對隊友的情緒崩潰，站在一旁的胡宇威心疼又無措，他表示：「他真的超失落的，我根本不知道怎麼把他拉起來。」

目前晉級的六位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與六位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音展開最殘酷的料理對決。 《星廚之戰》華視主頻每周日晚間8點、每周六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於Hami影劇館+上架更新。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導