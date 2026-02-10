《星海爭霸》射擊遊戲復活？傳暴雪攜手NEXON開發神祕新作

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）最近傳出和韓國遊戲大廠 NEXON 達成策略合作，將共同開發一款以經典即時戰略遊戲《星海爭霸》（StarCraft）宇宙為背景的全新射擊作品。韓國 dnews 消息指出，雙方早於去年就簽署了合作協議，NEXON 更為此在其射擊遊戲部門內成立了專屬開發團隊，並聘請了知名的《星海爭霸》MOBA 模組創作者 Choi Jun-ho 加入團隊協助指導。

星海新射擊遊戲開發多年，終於有希望？（圖源：星海爭霸2）

事實上，這不是暴雪首次將《星海爭霸》IP 拓展到射擊領域。過去最為玩家熟知的案例，就是那 20 年前曾受期待但最終遭取消的《星海爭霸：暗影獵殺》（StarCraft: Ghost），以及後來內部代號為「Ares」、據傳於 2019 年終止開發的另一款第一人稱射擊項目。知名遊戲記者 Jason Schreier 先前也曾爆料，暴雪內部其實一直都沒有放棄相關計畫，前《極地戰嚎》負責人 Dan Hay 曾一度帶領開發新作，如今與 NEXON 的合作傳聞似乎印證了暴雪重啟該 IP 射擊遊戲的決心。

甚至今年 1 月初相關傳聞中，就指出暴雪準備在 2026 年9 月舉行的 BlizzCon 上，正式對外發布與《星海爭霸》IP 相關的重大消息，並且和射擊遊戲有關。假如消息屬實，這將是《星海爭霸》系列沉寂多年後，再次重新回到玩家們的視野。