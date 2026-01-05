《星空》變《星際大戰》！玩家自製巨型模組項目，徹底翻新遊戲體驗

Bethesda 旗下《星空 Starfield》在 2023 年 9 月推出後，因為大量 BUG、非無縫開放世界、大量的載入畫面、星球內容空洞等原因，獲得許多負評，就連模組創作者都不願意在上面創作。隨著時間過去，許多 BUG 問題也逐漸改善，評價已經上升到 58% 褒貶不一。而最近一個由國外模組創作者 DeityVengy 獨自開發的《星空》巨型模組企劃「Star Wars Genesis」（星際大戰創世紀），在社群間獲得關注。

靠模組還原星際大戰迷人的世界。（圖源：YouTube@DeityVengy）

該企劃不只是簡單的換掉模型外觀，而是一項被定義為「完全轉化」的龐大工程。作者通過 Wabbajack 自動安裝工具整合了大量內容，將原本被部分玩家詬病探索感空洞的《星空》，徹底改造成一款粉絲夢寐以求的開放世界《星際大戰》角色扮演遊戲。該項目致力於修復原版遊戲的缺陷，並以「遊戲性優先」為核心理念，大幅強化了視覺效果與戰鬥體驗。

在「Star Wars Genesis」中，玩家將能深入體驗一個完全不同的銀河系。遊戲內容包含了全新的原創劇情線，以及各種獨家任務。玩家可以自由探索《星際大戰》中的塔圖因、科羅森與曼達洛…等經典星球，並選擇加入帝國、反抗軍，或是周旋於赫特人與派克人…等犯罪集團之間。

模組內還加入了經典的克隆人戰爭戰場遺跡以及豐富的陣營系統，讓玩家在單人模式下也能享受到沉浸感十足的星戰冒險。而根據項目網站的最新公告，這項開發近 2 年的計畫即將迎來重大更新。作者預計在 1 月下旬釋出最新版本，屆時將正式實裝粉絲期待已久的「光劍」系統以及全新的故事內容，進一步完善近戰體驗。

為了營造原汁原味的氛圍，模組還整合了《舊共和國武士》等經典遊戲的配樂。目前該模組完全免費且僅限單人離線遊玩，有興趣的玩家可通過項目網站管道確認電腦配置需求並進行安裝。