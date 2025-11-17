《星際公民》募資突破9億美元里程碑！但正式版依然遙遙無期

由 Cloud Imperium Games （CIG）開發超過 13 年，開放宇宙 MMORPG《星際公民》（Star Citizen），所有資金來源全靠販售各種遊戲內的太空飛船商品、搶先體驗包募資，以及一些私人投資為主。而目前的募資總額近期正式突破 9 億美元（約合新台幣 280 億元），再次刷新了遊戲史上群眾募資的最高紀錄。雖然龐大的資金穩定成長，但這款從 2012 年首次亮相的遊戲，至今仍處於測試階段，尚未公開正式版的發行日期，讓玩家社群的反應呈現兩極化。

多人本體部分，至今還沒有一個日期。（圖源：Star Citizen／Roberts Space Industries）

廣告 廣告

隨著開發時程的不斷延後，《星際公民》的社群內部出現了意見分歧。一部分忠實的支持者對開發團隊充滿信心，並為每一次的技術更新和新功能感到興奮。然而，另一部分玩家和外界的批評者則逐漸失去耐心，認為這個項目早就陷入了深不見底的開發泥沼，甚至稱《星際公民》是「畫餅神作」。甚至懷疑開發團隊是否為了能繼續從玩家手中募資到更多錢，才不斷延後正式版的推出日期。

不過，雖然《星際公民》的本體上市時間未定，但其獨立的單人劇情戰役「Squadron 42」（42 中隊）已經多次確認將會在 2026 年內推出，這基本上為許多期待已久的玩家帶來了一絲希望，預計有約 30 到 40 小時的遊戲長度。雖然這並不代表《星際公民》的完整版即將推出，但單人戰役上線後，至少證明了開發團隊在多年的努力下，終於準備好向玩家展示一部分的實際成果。