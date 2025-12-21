為趕《星際：異端先知》開發期程，頑皮狗爆強制要求員工全面加班引外媒直酸：「為了結局要忍受痛苦」

索尼互動娛樂（SIE）旗下的第一方遊戲工作室頑皮狗（Naughty Dog）目前正在緊鑼密鼓的開發全新 IP 作品《星際：異端先知》，並且雖然由於工作室上一部作品《最後生還者 第二章》捲入的 DEI 爭議，讓這款在 2024 年公布的新作品還在開發期就捲入了不少紛爭，被許多玩家質疑這將又是另一部「說教」作品。而雖然頑皮狗內部仍然對這部作品充滿信心，但最近又被爆出，為了完善這部新作，頑皮狗現在已經開始強迫要求員工每週加班八小時以上，以趕上預定的相關期程。

(Credit:Naughty Dog)

根據外媒彭博社收到的消息，據傳頑皮狗工作室為了趕工要給 SIE 的新作《星際：異端先知》內部審查版，因此目前已經要求員工們必須每週至少有五天回到辦公室中工作，並且也全面要求加班，大部分員工每週都被要求加班八小時以上，還要自己填寫每週的加班時數，讓許多頑皮狗員工表示，他們不得不替家裡的小孩與寵物尋找保母或看護照顧，讓《星際：異端先知》的開發進度能夠趕上原本預定的計畫。

不過，也有頑皮狗的管理層表示，這樣的強制加班在明年一月份起就有望結束，讓員工們的工作節奏重回正軌。但如此強制的加班手段仍然讓彭博社拿那枚躺在頑皮狗辦公室中的紀念幣上面刻的格言直酸：「為了達到我們神聖的終點，世世代代都必須忍受痛苦」，認為不應如此強硬要求員工加班開發《星際：異端先知》。