《星露谷物語》開發者曝1.7「新增兩名結婚對象」，曾經開發過《星露谷物語2》

《星露谷物語》（Stardew Valley）邁入發售 10 週年，開發者 ConcernedApe（Eric Barone）最近在接受外媒 IGN 訪問時，公開了開發中的 1.7 版部分內容，其中最受矚目的就是將新增 2 名可攻略的結婚對象，分別為 1 男 1 女 NPC，以及更多的親子互動。並且提到了新作《鬧鬼巧克力店》的情況。

開發者曾經製做過全新的二代？（圖源：Stardew Valley）

關於新作與續作的開發動向，ConcernedApe 目前除了 1.7 更新外，他還在開發全新作品《鬧鬼巧克力店》（Haunted Chocolatier）當中。然而訪談內，他也透露，自己確實有想過開發全新的《星露谷物語2》，為玩家帶來更多的可能性，但也想過全新的角色可能會引起玩家討厭，所以真的要開發的話，就是沿用一代中的 NPC 們，並且展開全新冒險。甚至爆料自己確實開發過二代，但因為一些原因，計畫被她暫停，轉而開發風格截然不同的《鬧鬼巧克力店》。

針對未來的長期規劃，ConcernedApe 表示《星露谷物語》的世界觀還是有無限的潛力。除了本傳的持續更新，他也在思考各種 IP 衍伸的可能性。不過，他也強調目前的首要任務仍是完善現有的遊戲體驗以及《鬧鬼巧克力店》的開發。