《星鳴特攻》光速失敗後有望復活？國外神人重建「私服」真的能對戰
去年 Sony 的第一方服務型遊戲《Concord 星鳴特攻》在推出之後並沒辦法如同過去索尼互動娛樂（SIE）的第一方作品一樣獲得成功，反而僅僅兩週就宣告失敗，關停伺服器、宣布退費，開發工作室 Firewalk Studios 也被關停。沒想到，隨著時間的過去，在遊戲關服宣告死亡一年多後，竟然已經有《Concord 星鳴特攻》的粉絲正在開始努力重建遊戲的後端與新的私服，並且日前已經宣布完成對戰測試，能真的與其他玩家一起玩了！
綜合外媒報導，國外 Mods 模組創作者 Red、Real、open_wizard、Gwog 等人目前手頭上最大的專案就是正在嘗試透過私服讓已經被關停的 Sony 第一方遊戲《Concord 星鳴特攻》成功復活。Open_wizard 會負責重建遊戲的後端API、Red 則會透過逆向工程來重建《Concord 星鳴特攻》的遊戲系統。
而根據 Red 的說法，他們經過很長一段時間的開發之後，既然已經成功在《Concord 星鳴特攻》停服一年多後透過自己的伺服器依然開啟了一場新的對戰，並且他還能與 open_wizard 真人對決。但 Red 也表示，這個專案的開發工作也還沒結束，因為接下來他們還是要打磨 Bug 並完全建好伺服器。但總而言之，如果真的繼續做下去，那麼或許這款被停服的超短命 Sony 第一方遊戲就能「復活」，讓那些因為這款遊戲光速下架，來不及體驗的粉絲或許真的有機會玩到了。
