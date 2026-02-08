《星鳴特攻》死後反成「傳說」！已成服務型遊戲失敗的衡量標準

索尼第一方射擊遊戲《星鳴特攻》（Concord）雖然在發售後僅兩週就結束營運、關閉工作室裁員，成為索尼黑歷史。但這款作品並沒有因此被世人遺忘，反而以一種意想不到的方式在玩家社群中成為永垂不朽的傳說。即便目前遊戲無法再遊玩，但對後續服務型遊戲市場產生的衝擊和迷因效應卻非常深遠，甚至演變成一種獨特的網路文化現象。

倒了比沒倒更紅的傳說遊戲。（圖源：星鳴特攻）

最近隨著索尼另一款充滿爭議的《地平線》多人新作《Horizon Hunters Gathering》公開，掀起社群討論。大家表示每當有新的服務型遊戲帶來新消息時，玩家的第一反應往往會立刻聯想到《星鳴特攻》。尤其是在特定的角色設計風格，預告片下方的評論瞬間就會湧入「這是《星鳴特攻》2.0、3.0、4.0 嗎？」或是「又一款星鳴特攻」等嘲諷留言。

如今，《星鳴特攻》已經成為了一種衡量遊戲成敗的單位與絕對基準。玩家在評估新遊戲時，不再只是單純討論玩法機制，而是會將其與《星鳴特攻》的開發虧損、超低同時在線人數，以及受到社群爭議的角色設計（像是 DEI 元素）進行對比。任何帶有類似美術風格或營運模式的新作，都很容易被貼上「類星鳴特攻」（Concord-like）的標籤。

而這種現象讓不少網友戲稱《星鳴特攻》已經「失敗到變成傳說」，成為了遊戲界永遠不會被遺忘的存在。雖然它在商業上徹底失敗，但它在玩家心中的地位卻因為這種另類的文化而變得無法撼動。作為服務型遊戲歷史上最慘痛的教訓之一，它似乎註定將被玩家們永遠記住，並繼續作為業界的一種反面教材，繼續活在每一次的新作發表會討論中。