《時差一萬公里》新開播引發討論 羅晉、任素汐道盡落魄海歸夫妻辛酸 寫實到笑中帶淚｜劇情、演員、集數一次看
【文／陳雪芮】由羅晉、任素汐主演的都市生活劇《時差一萬公里》於12/1正式開播，憑藉寫實又帶點搞笑的敘事風格，一上線便引發熱烈討論，首日播放量更是突破數百萬。該劇以一對海歸夫妻回國後的重啟人生為主軸，串聯婚姻、職場、家庭與自我價值等多重議題，展現現代人在重大轉折面前的迷惘與勇氣。
🍿《時差一萬公里》線上看推薦：
開播時間：2025年12月1日
播出平台：愛奇藝、芒果TV
主演卡司：羅晉、任素汐
集數：40集
看點一：為愛出國卻遭騙婚破產，在人生低谷中遇見真正的他
任素汐飾演的張冉曾是知名財經主持人，專業、獨立又光鮮亮麗，在一次工作中意外與外國前夫相識，對方的熱烈追求讓她義無反顧放下事業遠赴海外，卻沒想到迎接她的並非幸福，而是騙婚與破產，離婚後的張冉窮困到只能暫住汽車旅館。
就在這段最黑暗、最孤立無援的時期，她遇見了現任丈夫——羅晉飾演的付玉東，一位擁有化學博士學歷、卻因生活所迫而以裝修維生的男人。兩人皆在人生低谷中掙扎，卻也在彼此身上找到久違的依靠；張冉從付玉東的踏實與溫柔中再次看見生活的希望，而付玉東也被她的堅韌與不服輸所打動。在相互扶持的日常裡，兩人從理解走向心動，這段在困境中萌生的情感，也成為劇中最溫柔、最具力量的一筆。
看點二、靠代購維生、還成了表情包？異鄉求生不如想像
為了生存，張冉開始做代購，在各大商場搶購限量商品維持生活，那些為搶貨奔走、焦急狼狽的模樣甚至被拍下瘋傳網路，成為熱門「表情包」，也輾轉傳回國內被朋友看到，讓她在異鄉的處境顯得格外窘迫而荒謬。正當她以為生活再無退路時，卻意外收到來自國內MCN機構的邀約，這個機會成為她重新振作的轉捩點，她決定帶著付玉東一同回國，勇敢面對這片既熟悉又陌生的土地，重新開始。
看點三、當海外光環退去，落魄夫妻如何重新站穩腳步
回國後，她從前主播的身分轉型為MCN旗下的搞笑類直播主，需要從專業嚴謹的財經口條，轉變成快速短平、貼近流量語境的網紅風格。企畫節目、拍短片、剪輯、談合作、承受網路輿論，每一步都充滿挑戰，也讓她再次面臨自我價值的重新定義。
付玉東則面臨另一種落差。從化學博士到靠裝修維生，再到回國後重新摸索職涯，他必須在現實壓力、自我認同與生活落差中找到平衡。在職場、婚姻與生活節奏全面轉換的過程裡，兩人也需要重新磨合、理解彼此的步伐，找回作為伴侶的力量。
看點四、海歸族的真實處境！婚姻、家庭與工作該如何選擇
《時差一萬公里》以輕喜劇的形式呈現海歸族群的真實處境，人生並非因海外經驗就能順遂無阻，回國後反而可能面臨環境落差、人際磨合與親密關係重建等多重挑戰，「從零開始」成了許多海歸不得不面對的現實。
同時，劇集更透過日常細節與情緒拉扯，細膩描繪成年人的無奈與溫柔；夫妻在陌生環境中重新調整步伐，從爭吵、懷疑到理解、支持，一段關係能否走下去，往往取決於兩人是否願意共同承擔壓力、一起面對生活的難題，展現了最貼近生活的真實關係樣貌。
看點五、金牌製作陣容，質感與口碑雙保證
本劇總製片人為曾打造《安家》《突圍》等多部高口碑作品的王柔媗，主創陣容同樣亮眼，有《漫長的季節》剪輯指導路迪、《知否知否應是綠肥紅瘦》美術指導王文龍等，使整體質感穩定、節奏成熟。無論是鏡頭語言、場景運用，或人物情緒的細節刻畫，都展現出團隊對現實題材的敏銳掌握，《時差一萬公里》完美呈現出貼近生活的溫度與真實感，讓觀眾不自覺地投入其中。
