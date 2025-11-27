《時間旅者：重生曙光》聯動《絕命異次元》！推出多項黑五合作內容與免費試玩版

黑色星期五正式來襲！《時間旅者：重生曙光》今年帶來重量級驚喜——不但宣布與經典科幻恐怖遊戲《Dead Space》展開限時聯動，更推出一系列黑五專屬限定套組，同步公開全新「旅者指南」影片，讓玩家能再次深入體驗這款高人氣生存恐怖新作。Bloober Team 本次推出的黑五合作內容，不只面向老玩家，也非常適合剛入坑的新手旅者。無論你是《層層恐懼》《靈媒》或《寂靜嶺 2 重製版》的粉絲，都能在本次活動中找到滿滿的驚喜。

（來源：CuriousFactory官方提供）

「新曙光」世界正面臨崩壞危機，旅者ND-3576接到指令，即將再次踏入這座危機四伏的城市。《時間旅者：重生曙光》場景靈感來自波蘭克拉科夫的真實街區，獨特的美術氛圍與關卡布局讓玩家沉浸感十足。

自上市以來，本作便因「回歸純正生存恐怖」的玩法而獲得不少好評。除了極具壓迫感的場景設計，遊戲中創新的 「融合（Merge）」機制 與「孤兒（Orphans）」敵人，也讓遊戲呈現出強烈的心理恐怖張力。

（來源：CuriousFactory官方提供）

影片由首席編劇 Grzegorz Like 親自上陣，分享遊戲核心設計理念，包括探索、戰鬥、生存策略等，想更快上手或深入了解世界觀的玩家一定不能錯過。

還沒玩過本作？

現在即可在Steam／Epic Games Store免費下載30分鐘試玩版，從故事序章直接體驗恐怖氛圍。試玩進度可完整延續至正式版，非常適合新玩家體驗。

🔥 黑五跨界合作內容陸續登場（ Steam ）

《時間旅者：重生曙光》 x Tainted Grail: The Fall of Avalon （已推出）

《時間旅者：重生曙光》 x Still Wakes the Deep （已推出）

《時間旅者：重生曙光》 x A.I.L.A 現已推出）

《時間旅者：重生曙光》 x The Dark Pictures Anthology: House of Ashes （11/27上線）

《時間旅者：重生曙光》 x Dead Space（11/28上線）

新曙光正在坍塌，旅者們，現在正是踏入裂隙、啟動撤離作戰的時刻！

《時間旅者：重生曙光》現已於以下平台推出並可購買：

