《晚餐歌》創作傳奇女高中生「tuki.」亞洲巡迴演唱會，2026年四月登台北小巨蛋（圖源：大鴻藝術 BIGART）

由創作《晚餐歌》知名，更以高中生之姿首次登上紅白的傳奇女高中生創作歌手「tuki.」公布亞洲巡迴演唱會，台灣將在 2026 年 4 月 4 日與 5 日登上台北小巨蛋，詳細售票訊息尚未公開。

「tuki.」亞洲巡迴演唱會正式宣布，將依序在台北、首爾、香港演出，而台北站將在 2026 年 4 月 4、5 日兩天傍晚展開，不過各家售票訊息尚未公布，本次台灣演出由大鴻藝術 BIGART 負責，可繼續關注其專頁等待最新消息。

「tuki.」早在 2022 年就展開抖音的自彈自唱，2023 年創作知名《晚餐歌》發售更是空降各大排行榜首，目前播放次數達 1.4 億次，並讓她以高中生之姿登上 2024 年 NHK 紅白歌合戰創下紀錄，在 2025 年 4 月登上日本武道館，也成為登上武道館最年輕的創作者，而她將繼續席捲亞洲，在 2026 年繼續帶給大家感動。活動演出詳情及售票資訊，敬請密切關注大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME官方Facebook以及Instagram專頁。