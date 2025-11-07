《暗河傳》「蘇暮雨」人設魅力高 龔俊男女CP都好嗑！瘋批常華森兄弟情雙向救贖 神醫楊雨潼曖昧心動
【文／徐瑞安】龔俊主演武俠古裝陸劇《暗河傳》，開播後以熱血少年群像收穫好評，他飾演的「蘇暮雨」，是江湖第一刺客「暗河」的最強高手，但他一心想遠離紛紛擾擾，無奈卻又捲入江湖奪權紛爭之中，而他與人稱送葬師的瘋批殺手「蘇昌河」（常華森 飾）兄弟情惺惺相惜，讓劇迷嗅到淡淡「腐味」；又與楊雨潼飾演的神醫「白鶴淮」在相處中日久生情，無論是兄弟情或是曖昧情都好嗑！
🍿《暗河傳》線上看
開播時間：2025年10月20日
播出平台：Netflix
主演卡司：龔俊、彭小苒、喬振宇、常華森
集數：38集
《暗河傳》CP:「蘇暮雨」X「蘇昌河」雙向救贖兄弟情
「蘇暮雨」和「蘇昌河」都是從小在暗河受訓的刺客，蘇昌河因為蘇暮雨一次捨命相救，從此將他視為生命中最重要的摯友。少年時二人在鬼哭淵試煉，所有少年刺客，只有勝者能夠活下來，然而，心地善良的蘇暮雨，遲遲動不了手，蘇昌河為了讓他活下去，竟然一刀準備自我了結：「你若不承我的情，我們兩個都得死。」寧願自己死，也不要讓蘇暮雨受到任何傷害的決心，感動無數劇迷。
蘇昌河對外都狠戾無情，唯獨只在意蘇暮雨，他知道蘇暮雨不愛執行殺人任務，又擔心他抗命被組織記恨，因此主動請纓接下任務，更放話：「所有蘇暮雨不想接的，我都接。」他心知蘇暮雨渴望退出江湖，過上普通人的生活，因而替他存錢，在南安買了宅子，只卑微乞求：「每年秋日，南安城桂花開時，我還是希望能與你重逢一日。」所有人都說他是江湖令人聞風喪膽的「送葬師」，但他卻說：「但唯獨你（蘇暮雨）死，我不能為你送葬。」這份深情，也讓兩人的兄弟情成為全劇最好嗑的情誼。
《暗河傳》CP:「蘇暮雨」X「白鶴淮」日久生情曖昧
龔俊劇中另一組CP，則是楊雨潼飾演的藥王谷神醫「白鶴淮」！蘇暮雨性格冷傲，與所有女子都保持一定距離，最初遇到白鶴淮也是態度冷淡，就連稍微靠近也會避開，但隨著二人越多接觸，蘇暮雨看她的眼神逐漸出現笑意，即便自己不吃辣，神醫做的菜就算會辣，他也一口接著一口的吃，被她近身把脈時，會緊張到喉嚨顫抖，走路時也會配合她的速度，頻頻回頭看她有沒有跟上，二人從未把愛說出口，但相處細節裡，滿滿都是加深的情意。
蘇暮雨的願望，就是脫離暗河的刺客人生，奔向自由與光明，而與白鶴淮一同隱居生活的那段歲月，讓他感受到難得的平凡生活，讓他對生活有了更多嚮往，白鶴淮為藥莊取名為「鶴雨藥庄」，結合兩人的名字，也意味著，蘇暮雨想要離開暗河，也能有容身之處，這份心意，蘇暮雨更微笑大方收下：「既然這藥庄有我一半，為何還不請我進去。」對視的二人，笑容裡滿滿是瞭解彼此的默契，白鶴淮更承諾蘇暮雨，她說：「這裡不是一場幻夢，而是你此行的終點，待你功成歸來，這間藥府還在這裡等你。」怎能叫人不心動。
無論是與蘇昌河惺惺相惜的雙向救贖，還是與白鶴淮時逐漸萌生的情愫，《暗河傳》都讓觀眾看到「蘇暮雨」的人設魅力，儘管是天下第一的刺客，內心卻柔情似水，嚮往光明與溫暖，讓人忍不住想替他加油，希望他真能退出江湖紛爭，無論愛情或友情都能守住。
