《暗黑破壞神 永生不朽》更新「首末之君」，迎戰亞貝其特召集龐大的石腐怪軍團

暴雪娛樂旗下遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》2025 年壓軸劇情更新「首末之君」現已登場，持續數年的瘋狂時代故事篇章迎來尾聲，自《暗黑破壞神 永生不朽》推出時開始的世界碎片戰記終於落幕。這將是《暗黑破壞神 II》續集的尾聲，也是《暗黑破壞神 III》前傳的開始。

瘋狂時代迎來終結！《暗黑破壞神 永生不朽》內容更新「首末之君」登場 深入全新故事直面龐大石腐怪軍團（來源：動視暴雪官方提供）

在《暗黑破壞神 II》的結尾，大天使泰瑞爾粉碎了受到腐化的世界之石，聖休亞瑞面對新的威脅，一切都將歸結於這個時刻。現在，迪亞布羅的首位人類宿主「亞貝其特」率領一支石腐怪軍團，並召喚龐大的血肉造物，作為他奪取聖休亞瑞的最終計畫。

首末之君故事劇情：發生讓交織原野被大火吞沒的「血宴事件」之後，玩家發現亞貝其特的大軍正在前往古墳，萊希絲則使奧吉德的精銳士兵復活。

亞貝其特召集龐大的血肉造物，包括以數百名信眾的肢體拼接的「碎裂巨像」，當它踐踏敵軍時，石腐怪便會自其體內蜂擁而出，徹底吞沒整片戰場（來源：動視暴雪官方提供）

自夏佛荒原啟程：在夏佛荒原，玩家將進入「安茲提格城壁」以及「奧吉德古墳」，面對威脅野外區域的全新首領。

夏佛荒原已滿目瘡痍，迪亞布羅的首位人類宿主亞貝其特正率領新型石腐怪軍團，準備侵襲安茲提格的繁盛區域（來源：動視暴雪官方提供）

廣告 廣告

在首末之君主線任務中，玩家將進入兩個全新子區域「安茲提格城壁」以及「奧吉德古墳」，面對威脅野外區域的全新首領（來源：動視暴雪官方提供）

聯動慶祝活動：有遊玩《魔獸世界》房屋系統的《暗黑破壞神 永生不朽》玩家，將能獲得受《魔獸世界》最新房屋系統啟發的全新傳送門！聯動活動將於 12 月下旬推出。

－

以上內容為廠商提供資料原文