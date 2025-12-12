《暗黑破壞神4》新職業「聖騎士」預購馬上玩！祝福之鎚回歸，還能長翅膀變泰瑞爾

暴雪旗下《暗黑破壞神4》在今（12）日 The Game Awards 2025 正式公開新資料片《憎恨之王》，更揭露了社群間呼聲相當高的全新職業「聖騎士」，將在 2026 年 4 月 28 日正式登場。手持劍盾的他可以使用包含「靈氣」、「祝福之鎚」、「祝福之盾」、「天譴」、「熱忱打擊」等招牌技能，並導入誓約系統，讓玩家可以化身不同聖騎流派，除了可以使出超級大劍一次砍爆怪物外，另一個流派還能長出翅膀從天而降，化身宛如泰瑞爾的天使型態制裁敵人。

（來源：動視暴雪官方提供）

以下內容為廠商提供資料原文：

深入了解《暗黑破壞神4》全新職業「聖騎士」

受聖光指引 ── 聖騎士是聖休亞瑞最具代表性的神聖戰士，這位劍盾勇士的力量源自信仰以及聖光本身。不只是全副武裝的騎士，聖騎士更是能導引神聖之力的使者。當他們堅貞的信念與聖光相融，二者將化為無可匹敵之力，對抗黑暗。

（來源：動視暴雪官方提供）

以聖騎士的經典機制為基礎，這個職業在重現招牌能力的同時，也引入全新的技能體系。「靈氣」、「祝福之鎚」、「祝福之盾」、「熱忱打擊」等經典技能，將以重新打造的風貌回歸，兼具《暗黑破壞神2》的懷舊魅力，以及《暗黑破壞神4》的真實戰鬥感與沉著視覺風格。若聖教軍象徵武藝的巔峰，那聖騎士便是神聖之力的純粹化身。

致敬傳承 ── 聖騎士承載超過25年的《暗黑破壞神》傳承，在新資料片《憎恨之王》中，他們作為聖休亞瑞最後的神聖權威象徵再度現身。隨著憎恨之王「墨菲斯托」的腐化逐步蔓延，聖騎士以不屈的奉獻回應召喚，將戰場化為受聖化的疆域。

「光環」與「神聖召喚」延續了職業傳承，而《憎恨之王》則把力量層級推向更高的維度。透過天使化形，玩家能化身為裁決者形態，成為受泰瑞爾啟發的神聖正義化身。

設計核心重點 ── 聖騎士的設計建立在三大基礎理念之上：

不屈的守護者：以信仰為軀，毫不動搖的保護者。手握盾牌、聖光相隨，聖騎士會守護無辜，並在壓倒性的邪惡之前不曾動搖。 神聖武裝庫：以經典中世紀武器──劍、盾、鎧甲與聖鎚，共同勾勒出聖騎士的武者輪廓。聖騎士不僅能揮舞這些武器，他們也會以神聖力量召喚並賦能，將中世紀典型武器化為神聖的審判器具。 神聖導體：作為連結天堂與聖休亞瑞的橋樑，聖騎士能將聖光化為純粹的力量。這股力量透過多樣的光輝視覺效果展現，不只侷限於金色，伴隨厚重而雷鳴般的音效與動畫，使每一次打擊都具有十足的力量感。

（來源：動視暴雪官方提供）

（來源：動視暴雪官方提供）

（來源：動視暴雪官方提供）

戰鬥與技能 ── 身為經典劍盾職業，聖騎士的技能強調力量、信仰，以及壓倒性的神聖衝擊。「靈氣」、「祝福之鎚」、「祝福之盾」、「天譴」、「熱忱打擊」等招牌技能，將以全新的動畫、音效與手感回歸。這個職業也重新帶回備受喜愛的神聖傷害類型，在力量投射與戰鬥機制上建立鮮明的職業特色。新技能進一步引導天界能量與神聖魔法，使每次攻擊都堅定有力，蘊含天堂賦予的力量。

誓約系統 ── 誓約系統是聖騎士的核心職業機制。它由一套神聖之途構成，象徵聖騎士立誓遵守的騎士精神與信仰本質。每一道誓約都會獎勵玩家投入其獨特的玩法風格，進一步強化奇幻層次與配裝深度。

鐵禦者：著重於聖騎士的盾牌運用，以「盾牌猛擊」為主要技能，將防禦力量化為前進攻勢。終極技能「神聖堡壘」以防禦為核心，能在短時間內讓玩家變得極難殺死。 狂熱者：以更新的「熱忱打擊」技能為核心，爆發狂暴近戰火力的流派。如果鐵禦者象徵「盾」，那此流派就是「劍」。以「極盛」作為終極技能，這道誓約能釋放毀滅性的天界斬擊，以巨大的聖刃劈裂整個戰場。 審判者：帶來神聖的審判與怒火，運用「祝福之盾」、「祝福之鎚」、「奉獻」和「天堂之怒」等神聖召喚，將神罰傾瀉於一切邪惡之上。 虔信者：是天使化形的至高境界，以最純粹的形態完全擁抱神性。以天堂之矛刺穿敵人，並在裁決者形態中振翼飛升。

聖騎士重現於世，不只是作為一個新職業，而是信仰、傳承與正義力量的巔峰象徵，在聖休亞瑞最關鍵的時刻挺身而出。