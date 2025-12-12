《暗黑破壞神4》新職業「聖騎士」預購馬上玩！祝福之鎚回歸，還能長翅膀變泰瑞爾
暴雪旗下《暗黑破壞神4》在今（12）日 The Game Awards 2025 正式公開新資料片《憎恨之王》，更揭露了社群間呼聲相當高的全新職業「聖騎士」，將在 2026 年 4 月 28 日正式登場。手持劍盾的他可以使用包含「靈氣」、「祝福之鎚」、「祝福之盾」、「天譴」、「熱忱打擊」等招牌技能，並導入誓約系統，讓玩家可以化身不同聖騎流派，除了可以使出超級大劍一次砍爆怪物外，另一個流派還能長出翅膀從天而降，化身宛如泰瑞爾的天使型態制裁敵人。
以下內容為廠商提供資料原文：
深入了解《暗黑破壞神4》全新職業「聖騎士」
受聖光指引 ── 聖騎士是聖休亞瑞最具代表性的神聖戰士，這位劍盾勇士的力量源自信仰以及聖光本身。不只是全副武裝的騎士，聖騎士更是能導引神聖之力的使者。當他們堅貞的信念與聖光相融，二者將化為無可匹敵之力，對抗黑暗。
以聖騎士的經典機制為基礎，這個職業在重現招牌能力的同時，也引入全新的技能體系。「靈氣」、「祝福之鎚」、「祝福之盾」、「熱忱打擊」等經典技能，將以重新打造的風貌回歸，兼具《暗黑破壞神2》的懷舊魅力，以及《暗黑破壞神4》的真實戰鬥感與沉著視覺風格。若聖教軍象徵武藝的巔峰，那聖騎士便是神聖之力的純粹化身。
致敬傳承 ── 聖騎士承載超過25年的《暗黑破壞神》傳承，在新資料片《憎恨之王》中，他們作為聖休亞瑞最後的神聖權威象徵再度現身。隨著憎恨之王「墨菲斯托」的腐化逐步蔓延，聖騎士以不屈的奉獻回應召喚，將戰場化為受聖化的疆域。
「光環」與「神聖召喚」延續了職業傳承，而《憎恨之王》則把力量層級推向更高的維度。透過天使化形，玩家能化身為裁決者形態，成為受泰瑞爾啟發的神聖正義化身。
設計核心重點 ── 聖騎士的設計建立在三大基礎理念之上：
不屈的守護者：以信仰為軀，毫不動搖的保護者。手握盾牌、聖光相隨，聖騎士會守護無辜，並在壓倒性的邪惡之前不曾動搖。
神聖武裝庫：以經典中世紀武器──劍、盾、鎧甲與聖鎚，共同勾勒出聖騎士的武者輪廓。聖騎士不僅能揮舞這些武器，他們也會以神聖力量召喚並賦能，將中世紀典型武器化為神聖的審判器具。
神聖導體：作為連結天堂與聖休亞瑞的橋樑，聖騎士能將聖光化為純粹的力量。這股力量透過多樣的光輝視覺效果展現，不只侷限於金色，伴隨厚重而雷鳴般的音效與動畫，使每一次打擊都具有十足的力量感。
戰鬥與技能 ── 身為經典劍盾職業，聖騎士的技能強調力量、信仰，以及壓倒性的神聖衝擊。「靈氣」、「祝福之鎚」、「祝福之盾」、「天譴」、「熱忱打擊」等招牌技能，將以全新的動畫、音效與手感回歸。這個職業也重新帶回備受喜愛的神聖傷害類型，在力量投射與戰鬥機制上建立鮮明的職業特色。新技能進一步引導天界能量與神聖魔法，使每次攻擊都堅定有力，蘊含天堂賦予的力量。
誓約系統 ── 誓約系統是聖騎士的核心職業機制。它由一套神聖之途構成，象徵聖騎士立誓遵守的騎士精神與信仰本質。每一道誓約都會獎勵玩家投入其獨特的玩法風格，進一步強化奇幻層次與配裝深度。
鐵禦者：著重於聖騎士的盾牌運用，以「盾牌猛擊」為主要技能，將防禦力量化為前進攻勢。終極技能「神聖堡壘」以防禦為核心，能在短時間內讓玩家變得極難殺死。
狂熱者：以更新的「熱忱打擊」技能為核心，爆發狂暴近戰火力的流派。如果鐵禦者象徵「盾」，那此流派就是「劍」。以「極盛」作為終極技能，這道誓約能釋放毀滅性的天界斬擊，以巨大的聖刃劈裂整個戰場。
審判者：帶來神聖的審判與怒火，運用「祝福之盾」、「祝福之鎚」、「奉獻」和「天堂之怒」等神聖召喚，將神罰傾瀉於一切邪惡之上。
虔信者：是天使化形的至高境界，以最純粹的形態完全擁抱神性。以天堂之矛刺穿敵人，並在裁決者形態中振翼飛升。
聖騎士重現於世，不只是作為一個新職業，而是信仰、傳承與正義力量的巔峰象徵，在聖休亞瑞最關鍵的時刻挺身而出。
其他人也在看
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 5
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 69
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 157
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 4
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 15
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 125
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 80
危！紅雀火球男強烈意願參賽！韓國投手戰力有望大升級
體育中心／綜合報導根據韓媒《SBS》報導，紅雀火球牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）有強烈意願披上韓國隊戰袍參戰經典賽。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 3
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 8
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37